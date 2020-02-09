سرمایه گذاری دربخش کشاورزی روبه افزایش است/کنترل بیماری دام وطیور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نارضایتی برخی تولیدکننده‌ها از جهاد کشاورزی گفت: جهاد در راستای ایجاد کارگاه در کنار تولیدکنندگان است و وقتی تولید کننده، کارگاه خود را افتتاح می‌کند، باز هم خدمات دیگر سوبسید دار به او داده می‌شود اما باز در مقابل این خدمات، نارضایتی هم وجود دارد.

وی از افزایش میزان تولید بخش دامی در چهل سال گذشته خبر داد و گفت: در بخش شیلات میزان تولیدات ما چهل برابر شده است و در حوزه دام و طیور هم افزایش قابل توجهی داشته ایم.

۱۵ میلیون تن فرآورده خام دامی

رفیعی پور با بیان اینکه از سقف ۱۵ میلیون تن فرآورده‌های مواد خام دامی گذشته ایم، گفت: در خیلی از اقلام مثل گندم به خودکفایی رسیده ایم و در شکر نیز قرار بود به خودکفایی برسیم که وقوع سیل مانع از این امر شد.

وی با اشاره به برخی تضارب آرا در بین تشکل‌ها و اتحادیه و یا صنف‌های این حوزه گفت: برخی موازی و یا تقابل کاری‌ها در این حوزه وجود دارد چرا که گاه شاهد سهم خواهی در حوزه تشکل‌ها هستیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، ۹۵ درصد خواسته‌های ذی نفعان را اجابت می‌کند که طی دو ماه گذشته، نشست مستقیم با تشکل‌ها و ذی نفعان این حوزه داشته ایم تا مشکلات را به صورت نشست مستقیم و رو در رو حل کنیم و با این خدمات بی نظیر، سازمان نباید همواره مورد مواخذه قرار گیرد.

افزایش گرایش به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

وی گرایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در حال افزایش دانسته و گفت: حتی در برخی استان‌ها، ۸۰ درصد پروژه‌های افتتاحی در ایام الله دهه فجر مربوط به بخش کشاورزی است.

رفیعی پور با اشاره به تمرکززدایی این سازمان و تفویض اختیار به شهرستان‌ها گفت: می‌خواهیم درمجموع ۳۲ سازمان با قدرت و اختیار در کشور داشته باشیم که این تفویض اختیار به سرعت دهی خدمات کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در زمستان امسال شاهد اپیدمی بیماری در بین دام و طیور نبودیم، گفت: با تلاش نهادهای مرتبط شاهد این اپیدمی در بین پرندگان و دام نبودیم که این امر توانست در راستای کاهش مشکلات بیشتر کشور تأثیرگذار باشد.