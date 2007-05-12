به گزارش خبرنگار مهر، "پینوکیو" بر اساس داستان معروف کارلو کولودی نویسنده ایتالیائی اجرا میشود و در آن یونس لطفی، ناز شادمان، خسرو محمودی، آرش بزرگزاده، عباس حبیبی، الهام عسگری شکیب و رامین سیاردشتی بازی میکنند.
آهنگسازی "پینوکیو" بر عهده فرشاد فزونی است و دیگر عوامل آن عبارتند از دستیار کارگردان: علی شمس، طراح صحنه: علی اصغر دشتی، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراح پوستر و بروشور: فرهاد فزونی و عکاس: رئوفه رستمی.
گروه دن کیشوت پیش از این نمایشهای "نقل شبیهخوانی زن"، "مجلس شبیهخوانی شازده کوچولو"، "کافی شاپ / داخلی / شب" و "دن کیشوت" را به صحنه برده است. "پینوکیو" قرار بود در سالن اصلی تالار مولوی اجرا شود که گویا مکان اجرای آن به سالن قشقایی تئاتر شهر تغییر یافته است.
گروه تئاتر دن کیشوت نمایش "پینوکیو" را به نویسندگی نسیم احمدپور و کارگردانی مشترک علیاصغر دشتی و نسیم احمدپور از اواسط خردادماه روی صحنه میبرد.
کد خبر 484902
