  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

"پینوکیو" به صحنه تئاتر می‌آید

گروه تئاتر دن کیشوت نمایش "پینوکیو" را به نویسندگی نسیم احمدپور و کارگردانی مشترک علی‌اصغر دشتی و نسیم احمدپور از اواسط خردادماه روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، "پینوکیو" بر اساس داستان معروف کارلو کولودی نویسنده ایتالیائی اجرا می‌شود و در آن یونس لطفی، ناز شادمان، خسرو محمودی، آرش بزرگزاده، عباس حبیبی، الهام عسگری شکیب و رامین سیاردشتی بازی می‌کنند.

آهنگسازی "پینوکیو" بر عهده فرشاد فزونی است و دیگر عوامل آن عبارتند از دستیار کارگردان: علی شمس، طراح صحنه: علی اصغر دشتی، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراح پوستر و بروشور: فرهاد فزونی و عکاس: رئوفه رستمی.

گروه دن کیشوت پیش از این نمایش‌های "نقل شبیه‌خوانی زن"، "مجلس شبیه‌خوانی شازده کوچولو"، "کافی شاپ / داخلی / شب" و "دن کیشوت" را به صحنه برده است. "پینوکیو" قرار بود در سالن اصلی تالار مولوی اجرا شود که گویا مکان اجرای آن به سالن قشقایی تئاتر شهر تغییر یافته است.
کد خبر 484902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها