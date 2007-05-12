به گزارش خبرنگار مهر، "پینوکیو" بر اساس داستان معروف کارلو کولودی نویسنده ایتالیائی اجرا می‌شود و در آن یونس لطفی، ناز شادمان، خسرو محمودی، آرش بزرگزاده، عباس حبیبی، الهام عسگری شکیب و رامین سیاردشتی بازی می‌کنند.



آهنگسازی "پینوکیو" بر عهده فرشاد فزونی است و دیگر عوامل آن عبارتند از دستیار کارگردان: علی شمس، طراح صحنه: علی اصغر دشتی، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراح پوستر و بروشور: فرهاد فزونی و عکاس: رئوفه رستمی.



گروه دن کیشوت پیش از این نمایش‌های "نقل شبیه‌خوانی زن"، "مجلس شبیه‌خوانی شازده کوچولو"، "کافی شاپ / داخلی / شب" و "دن کیشوت" را به صحنه برده است. "پینوکیو" قرار بود در سالن اصلی تالار مولوی اجرا شود که گویا مکان اجرای آن به سالن قشقایی تئاتر شهر تغییر یافته است.

کد خبر 484902