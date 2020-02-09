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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۰۷

نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کرمانشاه:

اجباری به کناره گیری کاندیداهای انقلابی نداریم/به ائتلاف بپیوندید

اجباری به کناره گیری کاندیداهای انقلابی نداریم/به ائتلاف بپیوندید

کرمانشاه _ نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه اجباری به کناره گیری کاندیداهای انقلابی نداریم، از سایر جبهه‌های اصولگرایان دعوت کرد که به ائتلاف بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا دودمان عصر امروز در کمیته رسانه و فضای مجازی شورای ائتلاف استان کرمانشاه با حضور تعدادی از فعالان رسانه‌های انقلابی استان به بیان نکاتی در خصوص سازوکار این شورا پرداخت و از اصحاب رسانه‌های انقلابی و فعالان فضای مجازی خواست در تبیین مواضع شورا کمک و همفکری داشته باشند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار است که در طول چهل سال اخیر جمعی از دلسوزان انقلاب دور هم گرد آمده و با وحدت خاصی نشست‌های انتخاباتی برگزار می‌کنند.

نایب رئیس شورای ائتلاف استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه در نهایت پس از بررسی دیدگاه‌های کاندیداهای جبهه انقلاب ۱۰ نفر شناسایی شدند و ۸ نفر از آنها میثاق نامه شورای ائتلاف را امضا کردند، البته این بدان معنی نیست که مابقی کاندیداها انقلابی نیستند.

وی ادامه داد: فارغ از نتیجه بعدی در نظرسنجی و مراحل بعدی که هنوز مشخص نشده هر ۸ نفر را انقلابی می‌دانیم و بنابه ضرورت تنها ۳ نفر را به عنوان لیست مورد حمایت شورا انتخاب خواهیم کرد.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه گفت: اقبال عمومی از طریق نظرسنجی، انتخاب مجمع با درصد پایین و نظر شورای شهرستان و استان از ملاک‌های قرار گرفتن کاندیداها در لیست شورای ائتلاف است.

دکتر دودمان تصریح کرد: ساختار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حتی المقدور دموکراتیک است و در این سازوکار مردمی لیست جریان انقلابی توسط مردم انتخاب می‌شود.

وی در مورد شبهات مطرح شده در خصوص کناره گیری افرادی که در لیست قرار نمی‌گیرند نیز تصریح کرد: بنای ما بر اجبار به کناره گیری نامزدهای انقلابی نیست و این بحث‌ها را تکذیب می‌کنیم، اما ممکن است کاندیدایی به نتیجه برسد که آرای وی کم است و به نفع جبهه انقلاب کنار بکشد.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه در مورد جبهه‌های تشکیل شده دیگر اصولگرایان در استان نیز گفت: به آنها توصیه دوستانه داریم که به ائتلاف بپیوندند.

کد مطلب 4849021

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