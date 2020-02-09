اجباری به کناره گیری کاندیداهای انقلابی نداریم/به ائتلاف بپیوندید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا دودمان عصر امروز در کمیته رسانه و فضای مجازی شورای ائتلاف استان کرمانشاه با حضور تعدادی از فعالان رسانه‌های انقلابی استان به بیان نکاتی در خصوص سازوکار این شورا پرداخت و از اصحاب رسانه‌های انقلابی و فعالان فضای مجازی خواست در تبیین مواضع شورا کمک و همفکری داشته باشند.

وی اظهار داشت: برای اولین بار است که در طول چهل سال اخیر جمعی از دلسوزان انقلاب دور هم گرد آمده و با وحدت خاصی نشست‌های انتخاباتی برگزار می‌کنند.

نایب رئیس شورای ائتلاف استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه در نهایت پس از بررسی دیدگاه‌های کاندیداهای جبهه انقلاب ۱۰ نفر شناسایی شدند و ۸ نفر از آنها میثاق نامه شورای ائتلاف را امضا کردند، البته این بدان معنی نیست که مابقی کاندیداها انقلابی نیستند.

وی ادامه داد: فارغ از نتیجه بعدی در نظرسنجی و مراحل بعدی که هنوز مشخص نشده هر ۸ نفر را انقلابی می‌دانیم و بنابه ضرورت تنها ۳ نفر را به عنوان لیست مورد حمایت شورا انتخاب خواهیم کرد.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه گفت: اقبال عمومی از طریق نظرسنجی، انتخاب مجمع با درصد پایین و نظر شورای شهرستان و استان از ملاک‌های قرار گرفتن کاندیداها در لیست شورای ائتلاف است.

دکتر دودمان تصریح کرد: ساختار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حتی المقدور دموکراتیک است و در این سازوکار مردمی لیست جریان انقلابی توسط مردم انتخاب می‌شود.

وی در مورد شبهات مطرح شده در خصوص کناره گیری افرادی که در لیست قرار نمی‌گیرند نیز تصریح کرد: بنای ما بر اجبار به کناره گیری نامزدهای انقلابی نیست و این بحث‌ها را تکذیب می‌کنیم، اما ممکن است کاندیدایی به نتیجه برسد که آرای وی کم است و به نفع جبهه انقلاب کنار بکشد.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه در مورد جبهه‌های تشکیل شده دیگر اصولگرایان در استان نیز گفت: به آنها توصیه دوستانه داریم که به ائتلاف بپیوندند.