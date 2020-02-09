آیت الله کعبی سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در آستانه برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم و اکنون در ایام دهه فجر قرار داریم، لازم است که از ظرفیت رسانه برای اینکه در برنامه‌هایی که پیش رو است هماهنگی و هم‌افزایی برای بهتر برگزار شدن برنامه‌های دهه فجر، به خصوص راهپیمایی ۲۲ را انجام دهیم.

وی افزود: راهپیمایی امسال با توجه به تقارن آن با چهلمین روز از شهادت سردار قاسم سلیمانی از رویه خاصی برخوردار است، ما در کنار راهپیمایی تجدید میثاق و گرامیداشت پیروزی انقلاب تجلیل از رشادت و شهادت، سپهبد شهید قاسم سلیمانی به عنوان اسوه «شهادت» را نیز در برنامه‌ها داریم.

قربانی بیان کرد: روز شهادت سردار سلیمانی به عنوان روز مقاومت در تقویم ثبت شده است و در سال‌های بعد این روز باید مورد تجلیل قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: در کشور هرسال در آستانه ایام پیروزی انقلاب ۲۵ کارگروه برای اجرای هرچه بهتر اجرای این برنامه‌ها تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: کارگروه در استان ۲۲ کارگروه و در شهرستان‌ها نیز ۱۲ کارگروه در این راستا تشکیل می‌شود.

قربانی عنوان کرد: در سطح استان و شهرستان‌های خوزستان نیز به تناسب این کارگروه‌ها انجام شد، برنامه‌ریزی‌ها انجام شد و اکنون برنامه‌های تدوین شده در حال اجرا است.

وی با عنوان اینکه روز ۲۲ بهمن قله برنامه‌های دهه فجر است، بیان کرد: جلوگیری از برنامه‌های تکراری، استفاده از ظرفیت‌های مختلف و راهپیمایی برای شرکت‌کنندگان به خاطره تبدیل شود.

قربانی گفت: نمایش تجهیزات دفاعی، برنامه‌های جذاب ویژه کودکان، گروه سرود، رزم نوازی و در شب راهپیمایی الله اکبر و نور افشانی انجام می‌شود.

وی افزود: سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن را آیت الله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را ایراد می‌کند.