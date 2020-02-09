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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۱۵

تصادفات رانندگی در جاده های فارس ۱۴ مصدوم و دو کشته برجا گذاشت

تصادفات رانندگی در جاده های فارس ۱۴ مصدوم و دو کشته برجا گذاشت

شیراز- رئیس روابط عمومی اورژانس فارس گفت: تصادفات رانندگی در جاده های مختلف فارس ۱۴ مصدوم و دو کشته بر جا گذاشت.

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقارن ساعت ۱۵ و ۳۴ دقیقه امروز یکشنبه در محور فیروزآباد-جم (دشت آزادگان) تصادف سمند و پژ و۴۰۵ منجر به مصدومیت ۶مصدوم نفر شد.

وی افزود: در این حادثه دو دستگاه آمبولانس ۱۱۵و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شد.

وی گفت: مصدومان به بیمارستان فیروزآباد منتقل شدند.

رئیس روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: درتصادفی دیگر مقارن ساعت ۱۷ و ۳۳ دقیقه در جاده شیراز -بندرعباس یک کیلومتر بعد از دوراهی زین آباد تصادف تیبا و پژو ۴۰۵ گزارش شد.

همتی ادامه داد: در این حادثه نیز دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی گفت: تصادف مذکور ۵مصدوم داشت که به بیمارستان داراب انتقال یافتند.

رئیس روابط عمومی اورژانس فارس عنوان کرد: در ساعت ۱۵۷ و ۵۳ دقیقه نیز در جاده داراب-شیراز روبروی کارخانه سیمان دو دستگاه مزدا و پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.

همتی با اشاره به اینکه دو دستگاه آمبولانس به صحنه تصادف اعزام شد، افزود: این سانحه سه مصدوم داشت که به بیمارستان داراب منتقل شدند ضمن اینکه و دو نفر نیز قبل از رسیدن آمبولانس جان سپردند.

کد مطلب 4849037

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