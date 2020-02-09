به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن عامری فر عصر امروز در کمیته رسانه و فضای مجازی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه اظهار داشت: رسانهها در تبیین مواضع و اهداف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب نقش مهمی دارند و میتوانند اثرگذار باشند.
وی از اصحاب رسانههای انقلابی و فعالان انقلابی فضای مجازی که همواره در مسیر حفظ ارزشهای نظام حرکت میکنند خواست تا به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تشکیل مجلس کارآمد و انقلابی کمک کنند.
مسئول کمیته رسانه و فضای مجازی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به تخریب و هجمهها علیه این شورا در فضای مجازی گفت: این هجمهها نشان میدهد که ما کارمان را به درستی انجام دادهایم و این مسائل تنها ما را قویتر میکند.
حجتالاسلام عامری فر همچنین تمام شایعات در مورد مهندسی بودن مجمع عمومی برای تغییر آرا را قویاً تکذیب کرد و گفت: البته خروجی این رأی گیری به معنای قرار گرفتن در لیست نهایی شورا نیست و فاکتورهای دیگری هم در این تصمیم دخالت دارند.
وی همچنین با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات از اصحاب رسانههای انقلابی خواست تا با همکاری بیشتر خود اعتماد عمومی به شورای ائتلاف را ارتقا بخشند تا تصمیم نهایی با اقبال عمومی مواجه شود.
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