حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسینیان شامگاه یکشنبه طی آئین اربعین علمدار شهدای مدافع حرم شهید سپهبد قاسم سلیمانی در چهل و یکمین طلیعه انقلاب اسلامی با حضور مسئولان و قشرهای مختلف مردم به میزبانی تالار همایشهای دانشگاه دامغان بابیان اینکه حضور در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن نشانه اقتدار ایران است که باید این حضور به نمایش گذاشته شود، ابراز داشت: میبایست عظمت دهه فجر و پیروزی انقلاب زنده نگهداشته شود.
وی بابیان اینکه هر برگ رأی ملت ایران برای نظام و انقلاب اسلامی ایران ارزشمند است، افزود: ما نمیگوییم ملت به چه کسی رأی دهند مردم خودشان در این تعیین سرنوشت دخیل هستند لذا حضور در انتخابات مهم است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی دامغان از سپهبد شهید قاسم سلیمانی بهعنوان یکی از یادگارهای دفاع مقدس یادکرد و بابیان اینکه نام و یاد این شهید برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود، ابراز داشت: شهید سلیمانی با شهادت خود رستاخیز و انقلاب دیگری به پا کرد.
حسینیان بابیان اینکه ایران طی این چهار دهه با حمایت مردم، رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب به دستاوردهای بزرگی دستیافته است، تصریح کرد: دانشگاه و حوزههای علمیه دو مرکز ثقل هستند و نباید اجازه دهیم دانشگاه در مسیری قرار گیرد که یاران و دوستداران انقلاب را آزردهخاطر و از هدف و مسیر خودش جدا کند.
وی بابیان اینکه دانشجو باید سیاسی باشد ولی نباید سیاسی بازی کند، افزود: دانشجویان فرزندان ما هستند و به وجود چنین فرزندانی در محیطهای دانشگاهی افتخار میکنیم و معتقدیم باید دانشگاه و دانشجو حفظ شود.
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