تفکر انقلابی و اقدام جهادی عامل موفقیت کشور در عرصه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور صابری شامگاه یکشنبه در مراسم جشن انقلاب در مسجد سید الشهداء اردستان اظهار داشت: برای شناخت هر انقلابی باید به مبنای آن مراجعه کرد و هدف انقلاب اسلامی هم که توسط امام خمینی(ره) انجام شد یک حرکت ریشه دار بود.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی، نفرات اول ایران با پشتوانه نظامی بر مسند حکومت می نشستند و با زور بر مردم مسلط می شدند و مردم اصلا از آنان راضی نبودند.

رئیس حوزه علمیه شهید مدرس اردستان گفت: مبنای حکومت حضرت امام خمینی (ره) اعتقادی بود و از ابتدای قیام تا زمان رحلت تغییری در اعتقاد او به وجود نیامد.

وی ابراز داشت: مبنای فکری امام خمینی(ره) چون مبنای الهی بود و برگرفته از قرآن و اعتقادات دینی بود توانست به پیروزی برسد.

حجت الاسلام صابری بیان داشت: مبنای حرکت حضرت امام خمینی(ره) با حرکت امام حسین(ع) از یک سرچشمه نشأت گرفته بود و نهایت منجر به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.

رئیس حوزه علمیه شهید مدرس اردستان تاکید کرد: آرامش امام خمینی(ره) از ابتدای نهضت تا آخر تغییری نکرد و این موضوع به خاطر اعتقاد آن به مبانی اسلام بود.

امام خمینی(ره) ذره ای از هدف خود عقب نشینی نکرد

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) با توجه به کاری که می کرد و به آن ایمان داشت ذره ای از هدفی که در ابتدا دنبال می کرد عقب نشینی نکرد.

حجت الاسلام صابری با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی خواست خداوند بود، افزود: مردم خواستار تغییر بودند اما حرکتشان پراکنده بود و حضرت امام خمینی(ره) این حرکت را سازمان داد.

رئیس حوزه علمیه شهید مدرس اردستان بیان کرد: انقلاب هایی که در منطقه انجام می شود با توجه به اینکه رهبری واحد ندارند هیچگاه موفق نمی شوند.

وی همچنین اعلام کرد: نقش رهبری را باید به آن توجه داشت و انقلابی که روز به روز رشد می کند را باید مدیون رهبرمعظم انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام صابری با تاکید بر اینکه بعد از ۴۱ سال از انقلاب اسلامی در بعضی از عرصه ها مشکلاتی وجود دارد، افزود: هرجا با فکر انقلابی و اقدام جهادی حرکت کردیم توانستیم موفق شویم.

رئیس حوزه علمیه شهید مدرس اردستان گفت: کشورهایی همچون آمریکا اقتصادشان بر پایه اصول بنا نشده و با زورگویی به کشورهای دیگر اقتصاد خود را تامین می کنند.

تا زمانی که وابستگی وجود داشته باشد پیشرفتی حاصل نمی شود

وی با بیان اینکه تا زمانی که وابستگی وجود داشته باشد برای کشور پیشرفتی حاصل نخواهد شد افزود: اگر بخواهیم از این پیچ خطرناک حرکت کنیم باید تفکر انقلابی داشته باشیم.

حجت الاسلام صابری همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو افزود: با انتخاب نماینده و مجلس انقلابی می توانیم دریچه ای از پیشرفت را در کشور شاهد باشیم.

رئیس حوزه علمیه شهید مدرس اردستان افزود: ملت ایران در دو حماسه پیش رو ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شرکت کرده و سیلی دیگری را به آمریکا خواهند زد.