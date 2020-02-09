طرح تجهیز، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه های نوین آبی

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و علی باقرزاده همائی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عصر یکشنبه طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی از توابع شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در آئین بهره برداری از طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی با اشاره به اینکه مساحت طرح مذکور ۱۵۲ هکتار و جهت استفاده ۱۷۰ بهره بردار در منطقه است، اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از سال گذشته آغاز شده است.

باقرزاده در خصوص الگوی کشت دراین منطقه ابراز داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده الگوی کشت در منطقه سرخنگی نخل و صیفی جات است.