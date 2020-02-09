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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۱۹

طرح تجهیز، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه های نوین آبی

طرح تجهیز، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه های نوین آبی

بندرعباس - با حضور معاون وزیر جهادکشاورزی هرمزگان طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و علی باقرزاده همائی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عصر یکشنبه طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی از توابع شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در آئین بهره برداری از طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی با اشاره به اینکه مساحت طرح مذکور ۱۵۲ هکتار و جهت استفاده ۱۷۰ بهره بردار در منطقه است، اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح تجهیز، نوسازی، یکپارچه سازی اراضی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مزرعه سرخنگی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از سال گذشته آغاز شده است.

باقرزاده در خصوص الگوی کشت دراین منطقه ابراز داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده الگوی کشت در منطقه سرخنگی نخل و صیفی جات است.

به گفته وی، اصلاح و نوسازی نخلستان در سطح ۱۵۲ هکتار، اصلاح الگوی مصرف از طریق اصلاح الگوی کشت و متعاقب آن تعدیل حق آبه ها و سهم آب‌ها، افزایش بهره وری آب از طریق اجرای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، برداشت کمتر از منابع آبی سطحی، تجمیع اراضی خرده مالی و کشت یکپارچه اراضی، ایجاد تشکل‌های مؤثر در بهره برداری از منابع آبی و پایدار سازی تولید محصولات کشاورزی، افزایش سطح درآمد، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از اهم اهداف این پروژه است.
کد مطلب 4849090

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