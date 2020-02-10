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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۲۸

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین:

شهرستان آوج ۱۵۵۴ بیمه شده اصلی دارد

شهرستان آوج ۱۵۵۴ بیمه شده اصلی دارد

قزوین- مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین گفت: در شهرستان آوج ۱۵۵۴ بیمه شده اصلی هستند و ۲۷ نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند.

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان آوج تعداد ۵۷۸ کارگاه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی استان قزوین قرار دارند.

وی بیان کرد: در این شهرستان ۳۱۹ کارگاه فعال است و ۲۵۹ کارگاه نیز نیمه فعال هستند.

نصیری یادآور شد: در این شهرستان دو کارگاه بالای ۵۰ نفر بیمه شده داریم و تعداد بیمه شدگان اصلی این شهرستان ۱۵۵۴ نفر است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین گفت: تعداد بیمه شدگان اجباری شهرستان آوج ۸۶۸ نفر و بیمه شدگان صاحبان مشاغل و حرف آزاد ۱۸۱ نفر است.

وی بیان کرد: تعداد بیمه شدگان اختیاری این شهرستان ۲۰۱ نفر و بیمه شدگان سایر طرح‌های بیمه‌ای ۲۷۷ نفر هستند.

نصیری اضافه کرد: در این شهرستان ۲۷ نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و تعداد مستمری بگیران هم ۱۵۱ نفر هستند.

وی اظهار داشت: تعداد پرونده‌های بازنشستگی ۱۱۸ نفر و تعداد پرونده از کار افتادگی کلی و جزئی یک فقره است.

نصیری گفت: پرونده بازمانده ۳۲ فقره و مجموع بیمه شدگان اصلی و نیمی از مستمری بگیران ۱۶۳۰ نفر است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: جمعیت شهرستان آوج بالغ بر ۴۳ هزار و ۴۳۶ نفر است که جمعیت فعال این منطقه ۱۴ هزار و ۹۸۶ نفر و جمعیت شاغل ۱۳ هزار و ۵۹۶ نفر است.

به مناسبت دهه فجر دفتر کارگزاری اقماری بیمه تأمین اجتماعی در شهرستان آوج افتتاح شد.

کد مطلب 4849105

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