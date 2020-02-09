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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۵۲

معاون عمرانی استاندار گیلان:

آمادگی ستاد مدیریت بحران گیلان برای مقابله با مشکلات ناشی از برف

آمادگی ستاد مدیریت بحران گیلان برای مقابله با مشکلات ناشی از برف

رشت- معاون عمرانی استاندار گیلان با اشاره به آغاز بارش برف در برخی شهرستان های این استان، گفت: ستاد مدیریت بحران تمهیدات لازم برای مقابله با مشکلات ناشی از بارش برف را اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط اکبری مقدم شامگاه یکشنبه شب در گفتگو با خبر شبکه باران با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش شدید از اواخر وقت یکشنبه تا ظهر سه شنبه در اکثر مناطق استان گیلان، اظهار کرد: در همین راستا ستاد مدیریت بجران استان و شهرستان‌ها در حال اماده باش قرار دارند.

وی در ادامه از شهروندان خواست تا از سفرهای غیر ضرور در سطح شهر و استفاده از خودروهای شخصی جدا خودداری کنند، افزود: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها تمهیدات لازم برای مقابله با بارش برف سنگین احتمالی را اتخاذ کرده‌اند.

معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی استان را نیز دارند حتماً زنجیر چرخ و وسایل ایمنی و گرمایشی را به همراه داشته باشند، گفت: قبل از تردد در محورهای استان از وضعیت راه‌ها با تماس با سامانه ۱۴۱ خبردار شوند.

اکبری مقدم در ادامه به اشاره به آغاز بارش برف در شهرستان‌های غربی و مرکز استان از ساعتی پیش، ادامه داد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان جلساتی را برای هماهنگی برگزار کرده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات رسان اطلاع رسانی واقع بینانه و صادقانه داشته و به مردم اطلاع دهند.

کد مطلب 4849107

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