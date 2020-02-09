آمریکا پایگاه نظامی جدید در سوریه برپا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در سوریه ساخت یک پایگاه نظامی جدید در استان نفت خیز الحسکه در شمال شرق سوریه را آغاز کرده اند.

بنابر گزارشها، عملیات ساخت سریع این پایگاه نظامی روز سوم فوریه با تجهیزات و مصالحی که از عراق و از طریق گذرگاه مرزی الولید وارد خاک سوریه شد، آغاز گردید.

منابع آگاه ادعا کردند که دلیل برپایی این پایگاه ممانعت از دسترسی نیروهای روسی مستقر در خاک سوریه به میدان نفتی «رمیلان» است. خبرگزاری آناتولی همچنین مدعی شد که نیروهای نظامی آمریکا چندین بار تلاشهای ارتش روسیه برای دسترسی به این میدان نفتی را شکست داده اند.

گفتنی است که مقامات واشنگتن به رغم اعلام دوباره خروج نیروهای نظامی خود از خاک سوریه، هرگز به این وعده بطور کامل عمل نکردند. آخرین بار در ماه اکتبر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در توجیه تداوم حضور نظامی این کشور در خاک سوریه مدعی شد که برای «حفظ نفت [سوریه]» و حراست از میدانهای نفتی در برابر تروریستها حضور نیروهای نظامی آمریکا ضروری است!

این در حالی است که دمشق و مسکو با انتقاد از مقاصد آمریکا، واشنگتن را به سرقت منابع سوریه متهم می کنند و اقدامات آمریکا را از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی می دانند. روسیه نیز دولت دمشق را مالک ذیحق [میادین نفتی] می داند که باید بر چاههای نفت سوریه کنترل و نظارت کامل داشته باشد.