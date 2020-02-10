محمدرضا فرجی مدیر امور رسانه‌های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سانس‌های فوق‌العاده ۲۰ بهمن‌ماه برابر با نهمین روز جشنواره گفت: شب گذشته فیلم‌های سینمایی «مغز استخوان» به کارگردانی حمیدرضا قربانی در ایران مال، «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان در پردیس راگا، آزادی و مگامال و «خورشید» ساخته مجید مجیدی در کورش به سانس فوق‌العاده رسیدند.

وی در پایان گفت: همچنین فیلم‌های سینمایی «شنای پروانه» در پردیس آزادی، ماندانا و جوان و «روز صفر» در پردیس ایران مال سانس فوق‌العاده را تجربه کردند.