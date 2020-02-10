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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۵۳

آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد

مدارس برخی شهرهای استان گیلان تعطیل است

مدارس برخی شهرهای استان گیلان تعطیل است

رشت- آموزش و پرورش گیلان طی اطلاعیه اعلام کرد با توجه به بارش برف و سرمای هوا پیش دبستانی و مدارس ابتدایی برخی شهرهای استان گیلان امروز در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان، با توجه به بارش برف، سرمای هوا و لغزنده بودن جاده مدارس برخی شهرهای استان گیلان امروز تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه مدارس پیش دبستانی و دبستانی شهرستان تالش و لاهیجان در دو نوبت صبح و عصر، کلیه مدارس مقاطع پیش دبستانی و دبستانی رحمت آباد و بلوکات و مقطع متوسطه اول و دوم به جز محدوده شهری (توتکابن) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

همچنین مدارس پیش دبستانی و دبستانی و تمامی مدارس منطقه تنیان شهرستان صومعه سرا در دو نوبت صبح و عصر، مقاطع پیش دبستانی و دبستان و متوسطه اول شهرستان سیاهکل در دو نوبت صبح و عصر و تمامی مقاطع تحصیلی بخش عمارلو رودبار در دو نوبت صبح و عصر امروز تعطیل است.

لازم به ذکر است پیش دبستانی و مدارس ابتدایی بخش سنگر، آستار، لشت نشا، بندرانزلی، کیاشهر، خمام، تولمات، حویق، خشکبیجار، رشت، شفت، رحیم آباد، رودبنه نیز در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

در شهرستان املش همه تمام تحصیلی در مناطق کوهستانی، در شهرستان رودبار نیز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهری و همه مدارس روستایی تعطیل است.

گفتنی است با توجه به ادامه بارش‌ها در نقاط مختلف گیلان؛ احتمال تعطیلی دیگر مدارس نیز وجود دارد.

کد مطلب 4849126

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