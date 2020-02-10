به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «فیصل محمد صالح» وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی سودان تاکید کرد که این کشور نیروهای خود را به صورت تدریجی از یمن خارج می‌کند.

وی تصریح کرد که اکنون دیگر برای اعضای اصلی ائتلاف سعودی هم روشن شده که جنگ یمن راه حل نظامی ندارد. این سخنان وزیر سودانی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در اتیوپی مطرح شد.

محمد صالح تاکید کرد: در حال حاضر به طور کلی درباره جنگ یمن تجدید نظرهایی حتی میان کشورهای اصلی عضو ائتلاف عربی صورت گرفته است. برای سودان ساده نیست که تصمیمی غیرمنتظره برای خروج نیروهایش بگیرد. از همین رو با توافق کشورهای ائتلاف عربی نیروهای خود را به تدریج کاهش خواهد داد.

مقامات سودانی پیش از این نیز بارها بر لزوم خارج کردن نیروهای خود از یمن تاکید کرده بودند.

«عبدالله حمدوک» نخست وزیر شورای حاکمیتی سودان هم پیش از این تاکید کرده بود که مسئله یمن راه حل نظامی ندارد.