زنجان خاستگاه مبارزات گروه های مذهبی و سیاسی علیه طاغوت

به گزارش خبرنگار مهر، زنجان از نخستین شهرهایی است که پس از قم اقدام به تظاهرات علیه رژیم نموده است. زمینه‌های بسیج سیاسی مردم زنجان از تابستان سال ۵۶ به مرکزیت مسجد ولی عصر فراهم شد.

پرویز فتح الله پور پژوهشگر و استاد دانشگاه در یادداشتی در خصوص دوران انقلاب در زنجان یادآور شده است: نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت ۹ شبِ ۲۵ دی‌ماه ۵۶ انجام گرفت. بهانه‌ آغاز راهپیمایی نیز ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم سخنرانی در مسجد ولی‌عصر و بستن درهای مسجد بود که وقتی مردم با این حرکت مواجه شدند، به طور خودجوش در دسته‌های مختلف تجمع نموده، نخستین تظاهرات رسمی را علیه رژیم به پا کردند.

نخستین اعتراض علنی در سال ۵۷ در شهر زنجان، در روز نهم فروردین یعنی روز چهلم شهدای تبریز اتفاق افتاد. در این روز شهر به حالت اعتصاب درآمده بود و مجلس ترحیم شهدای تبریز برگزار شد. روز دهم فروردین تظاهرات مردمی علیه رژیم با حمله نیروهای انتظامی مواجه شد و عده‌ زیادی مجروح و بازداشت شدند.

در روز هجدهم اردیبهشت تشییع پیکر دانشجوی شهید زنجانی دانشگاه آذرآبادگان تبریز که در آن شهر به شهادت رسیده بود، دلیل دیگری برای تظاهرات علیه رژیم بود. فاصله‌ میان اردیبهشت ماه تا شهریور سال ۵۷ با فعالیت فراگیر مساجد به ویژه مسجد ولی عصر مواجه بود که با حضور سخنرانان مختلف بومی و غیر بومی حملاتی علیه رژیم انجام می‌گرفت.

از پنجم شهریور۵۷ تظاهرات خیابانی دوباره در زنجان آغاز شد. در این تظاهرات مردم انقلابی زنجان نخستین شهید را با نام احمد مرتضایی تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

یکی دیگر از مهمترین ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی در زنجان، حضور زنان در راهپیمایی علیه رژیم بود. برای نخستین‌ بار در کشور و در جریان انقلاب، زنان زنجانی در روز نهم شهریور ماه ۵۷ بدون حضور مردان دست به راهپیمایی آرام زدند، که این حرکت نمادین الگویی برای سایر شهرها شد و نشان از آگاهی و هوشیاری زنان زنجان داشت. تظاهرات مردم زنجان علیه رژیم به طور مداوم ادامه یافت. در کنار تظاهرات، اعتصابات مردمی و تعطیلی بازار، مغازه‌ها و مدارس نیز از مهرماه سال ۵۷ تبدیل به یکی دیگر از شیوه‌های مبارزاتی مردم علیه رژیم شد. از راهپیمایی‌های برجسته مردم زنجان در ماه مهر می‌توان به راهپیمایی ۱۴ مهر به مناسبت چهلم شهید مرتضایی و تظاهرات ۱۵و ۱۶ مهرماه اشاره کرد.

مغفول ماندن شعارهای اصلی انقلاب از دلایل مهم مشکلات امروز کشور

یک مبارز انقلابی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل بروز برخی از مشکلات در کشور، مغفول ماندن شعارهای اصلی انقلاب یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است.

مسلم مهاجری ۶۸ ساله که از اوایل سال ۵۶ در زنجان ساکن شده است، با بیان اینکه از زمان حضور خود در زنجان، زمزمه‌های انقلاب در این شهر به گوش می‌رسید، افزود: در نهایت این زمزمه‌ها به میدان عمل رسید و انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ پیروز شد.

وی با اشاره به اینکه طبق رهنمودها و فرمایشات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، شعار اصلی انقلاب «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، تصریح کرد: استقلال در این شعار از آن جهت حائز اهمیت بود که ایران سال‌های متمادی به سایر کشورها از جمله آمریکا و انگلیس وابسته بود، رضاخان به واسطه انگلیس و محمدرضا شاه نیز به واسطه آمریکا در ایران به قدرت رسیده بودند و در واقع می‌توان گفت که حکومت ما در زمان پهلوی، حکومتی کاملاً وابسته بود.



این مبارز انقلابی با یادآوری اینکه اگر امروز در اموری با دغدغه‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم، به این خاطر است که تا به امروز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید به این شعار اصلی انقلاب اسلامی جامه عمل بپوشانیم، ادامه داد: اگر بر روی واژه «استقلال» تفکر اساسی و هوشمندانه داشته باشیم، لازمه دست‌یابی به آن کنار گذاشتن منافع شخصی در اداره امور است و قطعاً با این روش به آنچه که می‌خواهیم دست خواهیم یافت.

مهاجری با تاکید بر اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که باید با هوشیاری و بصیرت کامل در صحنه‌های مختلف نظام، از جمله انتخابات شرکت کنیم، اظهار کرد: بی‌تردید تصمیماتی که امروز آحاد ملت در صحنه‌های این چنینی اتخاذ می‌کنند می‌تواند در آینده این کشور تاثیرگذار باشد، کما اینکه تا به امروز نیز تاثیرات خود را در بخش‌های مختلف به‌جا گذاشته است.



وی بیان کرد: اگر امروز نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت می‌شوند، بی‌تردید این به نوع انتخاب ما بازمی‌گردد و حاکی از آن است که نتوانسته‌ایم نقش خود را به خوبی در این عرصه ایفا کنیم. اگر انتخاب ما درست باشد، بی‌شک نمایندگان استان که زمانی نایب‌رئیس اول مجلس بودند، امروز رد صلاحیت نمی‌شدند.

وی با اشاره به سخن مرحوم مدرس در خصوص اینکه «سیاست ما باید عین دیانت ما باشد»، افزود: امروز نباید به جای تکیه کردن به این سخن، از یکدیگر دزدی کرده، همدیگر را دور بزنیم و یا هزینه‌های میلیونی برای راه‌یابی به مجلس صرف کنیم. امروز باید همه این موارد را ریشه‌یابی کرده و افرادی را به مجلس بفرستیم که انقلابی باشند، انقلابی بیاندیشند و انقلابی عمل کنند.



این مبارز انقلابی با گریزی به راهپیمایی‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در زنجان شکل می‌گرفت، تصریح کرد: راهپیمایی‌ها در آن دوران معمولاً از مسجد ولیعصر (عج) آغاز شده و مردم در سبزه‌میدان و چهارراه انقلاب تجمع می‌کردند و سپس حرکت این اجتماع بر سر مزارها خاتمه پیدا می‌کرد. که در پی همین راهپیمایی‌ها نیز دو بار توسط ساواک دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتم.

ضربه نفوذی ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران



وی با یادآوری اینکه مرحوم مشکینی بارها در سخنرانی‌های خود قبل از انقلاب اعلام می‌کرد که «دولت یعنی نوکر مردم» و این نوکر اگر برای این مردم خدمت کند، مردم آن را بر روی چشم‌شان می‌گذارند، ادامه داد: آن مرحوم این سخنان را بارها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تکرار کرد اما هیچ‌گاه خوش‌آمد دولت‌ها نبود.



مهاجری با تاکید بر اینکه ایران اسلامی بیشترین ضربه را از مسئله «نفوذ» خورد، اظهار کرد: در برهه‌های مختلف، افرادی در این کشور به سمت‌های مختلف و مهم منصوب شدند که از معیارها و شایستگی‌های لازم برای حضور در این عرصه برخوردار نبودند، به همین خاطر بارها شاهد نفوذ در دستگاه قضا، دولت و مجلس بودیم و همین نفوذها کشور را به سمتی برد که اگر در مسیر واقعی خود قرار می‌گرفت، هیچ‌گاه نباید در چنین شرایطی قرار داشت.



این مبارز انقلابی با تاکید بر اینکه امروز باید در هر زمینه‌ای هوشمندانه عمل کرده و با بصیرت وارد عرصه شویم، گفت: یکی از کارهای ضروری برای ما این است که در عرصه‌ای چون انتخابات، ندانسته رأی ندهیم. به کسی رأی دهیم که از وی شناخت داشته باشیم.



وی ادامه داد: کسانی که تبلیغات هنگفت و گسترده‌ای انجام می‌دهند، بی‌تردید وام‌دار جناح و گروهی هستند و صد البته این اشخاص نمی‌توانند برای مردم یک خدمت‌گزار واقعی باشند. کسی که برای انتخابات هزینه میلیاردی صرف می‌کند، بدون شک بعد از انتخابات باید به نحوی این هزینه‌ها را جبران کند که این جبران با تفکر یک فرد انقلابی تناسبی ندارد.



مهاجری با بیان اینکه امروز باید قدم‌هایی که در صحنه‌های حساس برمی‌داریم، قوی و با اطمینان باشد، اظهار کرد: اگر گزینش‌هایی که تا به امروز انجام داده‌ایم، انتخاب‌هایی با درصد موفقیت بالا بود، امروز می‌توانستیم به پیشرفت‌های بیشتری نسبت به آنچه که محقق شده است، دست یابیم.

وی ادامه داد: همه ما به این موضوع اشرافیت کامل داریم که امروز ایران اسلامی نسبت به زمان طاغوت پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای به دست آورده است اما علی‌رغم همه این دستاوردها، هنوز با آرمان‌هایی که در ابتدا تعریف شده بود، فاصله معنی‌داری داریم و این به خاطر آن است که شناخت درستی از انتخاب‌هایی که باید می‌کردیم، نداشتیم.

باید راه و مسیر درست به جوانان نشان داده شود



این مبارز انقلابی در پاسخ به این سئوال که چه راهکارها و اقداماتی می‌تواند باعث تقویت شناخت مردم از کسانی که می‌خواهند با انتخاب‌شان مسئولیتی به آن‌ها واگذار کنند، بیان کرد: گوش فرا دادن به فرامین مقام معظم رهبری می‌تواند ما را به آنچه که از آن به عنوان آرمان‌های انقلاب یاد می‌کنیم، برساند اما متاسفانه کمتر به دنبال تحقق این آرمان‌ها هستیم.



وی خاطرنشان کرد: به جوانان توصیه می‌کنم فرمایشان امام راحل را مطالعه کنند تا مسیری را که باید در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب طی کنند، بشناسند. جوانان امروز همان جوانان چهار دهه پیش هستند و فقط باید راه را نشان‌شان دهیم که در این راستا تقویت دشمن‌شناسی و اینکه هیچ‌گاه دشمن را حقیر نشماریم، از اهمیت زیادی برای دست‌یابی به این اهداف برخوردار است.