به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مجددا طی چند روز گذشته، جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه مواضع گروه های مقاومت را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند.

این حملات مشخصا در غرب خان یونس واقع در جنوب نوار غزه صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی بندر خانیونس در جنوب غزه را با سه موشک هدف قرار دادند.

ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده است که این حملات در پاسخ به شلیک موشک از غزه به سوی اراضی اشغالی صورت گرفته است.

گفتنی است که در روزهای اخیر با تشدید تنشها میان نیروهای مقاومت فلسطین و نیروهای اشغالگر قدس، چندین فروند راکت از جانب نوار غزه پرتاب شده که با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع حماس در غزه همراه بوده است.

این در حالی است که دوشنبه گذشته ارتش رژیم صهیونیستی از انتقال سامانه پدافند گنبد آهنین خود به جنوب سرزمین‌های اشغالی برای رویارویی با حمله راکتی و پرتاب بالونهای آتش زا از سوی نوار غزه خبر داد.