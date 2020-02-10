در گفتگو با مهر عنوان شد؛ مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک

هشترود- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان هشترود از مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک خبر داد.