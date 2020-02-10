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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک

مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک

هشترود- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان هشترود از مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک خبر داد.

علی ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش برف شاهد بسته شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود هستیم که تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.

ابوالحسنی اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی راهداران هشترود راه‌های اصلی باز بوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است. در صورت فروکش کردن بارش برف و کولاک در منطقه راه‌های روستایی و فرعی نیز بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: تا فروکش کردن کولاک در شهرستان مردم از تردد در راه‌های روستایی خودداری کنند. تمام راهداران با استفاده از ماشین آلات راهداری جهت بازگشایی راه‌های روستایی مسدود شده بسیج شده‌اند.

کد مطلب 4849141

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