مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود بر اثر بارش برف و کولاک

علی ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش برف شاهد بسته شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای هشترود هستیم که تلاشها برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.
ابوالحسنی اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی راهداران هشترود راههای اصلی باز بوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است. در صورت فروکش کردن بارش برف و کولاک در منطقه راههای روستایی و فرعی نیز بازگشایی خواهد شد.
وی افزود: تا فروکش کردن کولاک در شهرستان مردم از تردد در راههای روستایی خودداری کنند. تمام راهداران با استفاده از ماشین آلات راهداری جهت بازگشایی راههای روستایی مسدود شده بسیج شدهاند.
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