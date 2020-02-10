پالایش نفت آبادان می تواند به عنوان تیم دوم صعود کند

مرتضی سام بوشهری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بازی امروز (۲۱ بهمن سال ۹۸) که ساعت ۱۶ در سالن ۱۷ شهریور برگزار می‌شود، تمام بازیکنان را در اختیار داریم و با تمام قوا به مصاف شهرداری گرگان می‌رویم.

سام بوشهری ادامه داد: ا برد بازی مقابل شهرداری گرگان در رده دوم جدول، مرحله مقدماتی را به پایان می‌رسانیم ولی در صورت باخت به عنوان تیم چهارم صعود می‌کنیم.

وی افزود: این مسابقه به صورت مستقیم از شبکه آبادان پخش می‌شود.

مدیر تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در خصوص دوره بعدی مسابقات عنوان کرد: در دوره پلی‌آف ۸ تیم برتر با هم به رقابت می‌پردازند.