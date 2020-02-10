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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۱

مدیر تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان:

پالایش نفت آبادان می تواند به عنوان تیم دوم صعود کند

پالایش نفت آبادان می تواند به عنوان تیم دوم صعود کند

آبادان- مدیر تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان گفت: با برد بازی مقابل شهرداری گرگان در رده دوم جدول، مرحله مقدماتی را به پایان می رسانیم ولی در صورت باخت به عنوان تیم چهارم صعود می کنیم.

مرتضی سام بوشهری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بازی امروز (۲۱ بهمن سال ۹۸) که ساعت ۱۶ در سالن ۱۷ شهریور برگزار می‌شود، تمام بازیکنان را در اختیار داریم و با تمام قوا به مصاف شهرداری گرگان می‌رویم.

سام بوشهری ادامه داد: ا برد بازی مقابل شهرداری گرگان در رده دوم جدول، مرحله مقدماتی را به پایان می‌رسانیم ولی در صورت باخت به عنوان تیم چهارم صعود می‌کنیم.

وی افزود: این مسابقه به صورت مستقیم از شبکه آبادان پخش می‌شود.

مدیر تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در خصوص دوره بعدی مسابقات عنوان کرد: در دوره پلی‌آف ۸ تیم برتر با هم به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 4849143

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