به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دستگاه تزریق درون سلولی درمان ناباروری که در انحصار چند کشور محدود بود، در شرایط تحریم با حمایت صندوق سرمایه‌گذاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط متخصصان داخلی بومی‌سازی شد.

آمارها نشان می‌دهد که ناباروری در ایران عدد قابل توجهی دارد و یک پنجم مردم با این بیماری درگیر هستند. با توجه به اینکه متخصصان در شرایط تحریم، نمی‌توانند برای خرید این دستگاه اقدام کنند از همین رو تحریم‌ها بار دیگر فرصت‌ساز شدند و با کمک متخصصان داخلی، یکی از مهم‌ترین تجهیزات درمان ناباروری در کشور تولید شد.

«دستگاه میکرومانیپولاتور» یکی از مهم‌ترین تجهیزات درمان ناباروری که در انحصار سه کشور آلمان، ژاپن و آمریکا است با تلاش متخصصان داخلی و با حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در داخل کشور طراحی و تولید شد.

میکرومانیپولاتور یکی از مهمترین تجهیزات درمان ناباروری است که با کمک «آی سی اس آی»، عمل لقاح مصنوعی را انجام می‌دهد. این دستگاه با کمک یک تیم مجرب پزشکی متشکل از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخلی طراحی و تولید شد و در حال حاضر در بخش درمان ناباروری برای تزریق اسپرم در سیتوپلاسم تخمک استفاده می‌شود.

این دستگاه، ناباروری با فاکتور مردانه را درمان می‌کند و پس از یک دوره پژوهش و تحقیق ۳ ساله در کشور تولید شده است. یک تیم متخصص در طول سال عملکرد این دستگاه را پشتیبانی می‌کنند.