خنثی شدن حمله تروریستی در شمال «سیناء»/ هلاکت ۱۰ عنصر مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای امنیتی مصر از خنثی شدن یک حمله تروریستی در شمال سیناء خبر دادند.

بر اساس این گزارش، حملات مذکور در جنوب شهر «شیخ زوید» در شمال سیناء اتفاق افتاده است.

نیروهای مصری اعلام کردند که در جریان این درگیری‌ها دست کم ۱۰ عنصر مسلح به هلاکت رسیده و هفت نیروی امنیتی مصری نیز کشته یا زخمی شده است.

این نخستین باری نیست که عناصر مسلح، نیروهای امنیتی مصر را هدف حملات خود قرار می‌دهند به طوری که چند روز پیش نیز ۵ نظامی ارتش مصر در همین شهر در حمله افراد مسلح کشته شدند.

منطقه شبه جزیره سینا مصر محل فعالیت گروه‌های مسلح تروریستی نزدیک به داعش است. نیروهای امنیتی این کشور نیز تلاش می‌کنند با انجام عملیات ضد تروریستی این مناطق را از لوث عناصر مسلح پاک کنند.