۷ پروژه شهرداری رفسنجان در دهه فجر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بوستان آسمان در خیابان مفتح با مساحت سه هزار و ۸۲۵ مترمربع و اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و در زمان ۱۰ ماهه احداث و به بهره‌برداری رسید. از میزان مساحت این بوستان ۳۵۰ متر مربع فضای سبز و سه هزار و ۴۵۰ متر مربع هم کف سازی شده است.

فاز اول گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع) دومین پروژه شهرداری رفسنجان بود که به مساحت ۱۴ هزار متر و اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد. فاز اول این گذرگاه شامل مسیر پیاده روی و دوچرخه‌سواری است و المان‌های فرهنگی مشاهیر و آمفی‌تئاتر روباز و آبنما در طرح دیده شده است که در فاز بعدی اجرا می‌شود.

بوستان همدلی در خیابان شهید انصاری با مساحت سه متر مربع و اعتبار ۵ میلیارد ریال نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. در این بوستان ۳۰۰ متر مربع فضای سبز و دو هزار و ۷۰۰ متر مربع کف سازی شده است.

طرح بعدی نیز اختصاص به خیابان شهید محمدی داشت که در ۶ ماه اخیر در مساحت هفت هزار متر مربع شامل دو هزار متر مربع آسفالت، هزار و ۸۰۰ متر مربع پیاده روسازی و هزار و ۷۰۰ متر مربع کوبیک احداث شده است.

بوستان ولایت واقع در شهرک ولایت نیز با مساحت کل سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با حضور مسئولان به بهره برداری رسید. در این بوستان ۵۰۰ متر مربع فضای سبز و سه هزار متر مربع کف سازی ایجاد شده است.

با حضور مسئولان، احداث حاشیه فضای سبز واقع در بلوار هجرت نیز با مساحت دو هزار و ۱۰۰ متر مربع و اعتبار دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

افتتاح تالار پذیرایی پالیز با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی پایان‌بخش برنامه‌های امشب شهرداری رفسنجان بود. این تالار با مساحت چهار هزار متر مربع بود که زمین آن توسط شهرداری تأمین شده است.

در ادامه نمایشگاه تایپوگرافی هم در فرهنگسرای ترنج با حضور مسئولین گشایش یافت و تا ۲۴ بهمن در معرض دید علاقمندان خواهد بود.

در این نمایشگاه ۴۰ تابلو با تلفیق هنر و حروف چینی از دانش آموزان پایه ششم مدرسه علوی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا پنج شنبه هفته جاری صبح و عصر پذیرای عموم مردم خواهد بود.

توزیع عادلانه خدمات و اعتبارات شهرداری در رفسنجان

شهردار رفسنجان در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرداری در دهه فجر گفت: شهرداری رفسنجان فعالیت‌های خود را به صورت پراکنده در شهر انجام می‌دهد و با این کار عدالت در توزیع خدمات و توزیع اعتبارات در سطح شهر رعایت می‌شود.

محمدرضا عظیمی زاده تصریح کرد: خدمات شهرداری، باید مثل خورشید تابان به همه مردم و بخش‌های مختلف ارائه شود و برای همگان یکسان و قابل لمس باشد.

شهردار رفسنجان اظهار کرد: مجموعه تفریحی و رفاهی پالیز با مشارکت بخش خصوصی و حمایت شهرداری به بهره‌برداری رسیده است که تقدیم مردم رفسنجان می‌شود.

عظیمی زاده ادامه داد: این گونه فعالیت‌ها در رفسنجان که با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و فراهم‌سازی بستر توسط دستگاه‌های دولتی و نهادهای متولی انجام می‌شود، موجب رونق در منطقه می‌شود.

وی با اشاره به احداث چندین بوستان و دیگر طرح‌های شهری در رفسنجان اضافه کرد: امید است که این روند فعالیت‌ها و حمایت‌های شما مردم همچنان ادامه داشته باشد و این دوره شهرداری پرتوان به فعالیت خود ادامه دهد.