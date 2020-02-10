محدودیت های راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن محدودیت‌های ترافیکی در شهرستان اهواز اعلام شد. محدودیت ترافیکی از میدان مولوی به سمت پل چهارم مسیر جایگزین و از امانیه بلوار تخت سلیمان به سمت پل کابلی مسیر غرب به شرق خواهد بود.

خیابان‌های منتهی به خیابان سلمان فارسی غربی و شرقی از سمت شمال و جنوب مسدود و مسیر جایگزین آن از خیابان زند مسیر شرق به غرب و غرب به شرق تعیین شده است.

خیابان ۲۴ متری از میدان شهدا به سمت سه‌راهی آزادگان مسدود و مسیر جایگزین آن بلوار ساحلی شرقی تعیین شده است.

خیابان ۳۰ متری شریعتی از چهارراه زند به سمت تقاطع سلمان فارسی تا تقاطع امام خمینی (ره) خیابان شریعتی اهواز در مسیر جنوب به شمال و شمال به جنوب مسدود و مسیر جایگزین آن بلوار ساحلی شرقی تعیین شده است.

بلوار آیت الله بهبهانی از تقاطع پاداد تا تقاطع کیکاووس در مسیر جنوب به شمال و شمال به جنوب مسدود و مسیر جایگزین آن خیابان پیروزی تعیین شده است.

خروجی بلوار ساحلی از سمت بانک صادرات و هتل پارس به سمت خیابان آزادگان مسدود و مسیر جایگزین آن بلوار ساحلی شرقی از مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال تعیین شده است.

محدودیت ترافیکی در خیابان طالقانی به سمت میدان شهدای اهواز، مسیر جایگزین آن خیابان زند مسیر شرق به غرب و غرب به شرق خواهد بود.

خیابان ۲۴ متری از خیابان مصطفایی تا میدان شهدا در مسیر شمال به جنوب مسدود و مسیر بلوار ساحلی شرقی به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.