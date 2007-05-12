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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۳۸

به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام؛

حجم سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید از مرز 70 میلیارد دلار بگذرد

حجم سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید از مرز 70 میلیارد دلار بگذرد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که قوانین موجود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی مناسب نیست، گفت: باید سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته باشیم که در غیر این صورت سند چشم انداز به اهداف خود نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، غلامرضا حیدری کرد زنگنه افزود : بر اساس چشم انداز 20 ساله دولت، باید سه هزار و 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدت 20 سال در کشور انجام شود که از این مقدار یک هزار و 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

وی که در چهارمین کارگاه آموزش مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی وابسته به جهان کشاورزی سخن می گفت، اظهار داشت : باید سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته باشیم که در غیر این صورت سند چشم انداز به اهداف خود نمی رسد.

وی دولتی بودن، اقتصاد نفتی و غیر رقابتی بودن را از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت : بیش از 60 درصد تمام شرکت ها، کارخانه ها و منابع در دست دولت است و بخش خصوصی و تعاونی در کنج است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود : متاسفانه مقررات دست و پاگیر باعث شده است تا مدیران نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

کد مطلب 484918

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