در پاسخ دادن به تجاوزات دشمن صهیونیستی کوتاهی نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت فلسطین هرگز در پاسخ دادن به تجاوزات دشمن صهیونیستی تردیدی به خود راه نخواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: مقاومت فلسطین توانایی پایداری و عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود را دارد. ملت فلسطین حق دارد از خود و سرزمین خود در برابر این تجاوزات و اقدامات تروریستی دفاع کند.

در این بیانیه تصریح شده است: سخنان نتانیاهو بیانگر حجم تفکرات تروریستی و متجاوزانه مقامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و مقدسات آن است.

در این بیانیه تاکید شده است: دولت آمریکا نیز در این تجاوزات شریک است.

روز گذشته نیز فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس به تهدیدات نظامی نتانیاهو واکنش نشان داده بود.

نتانیاهو مدعی شده است که رژیم صهیونیستی آماده آغاز یک حمله گسترده علیه غزه است.