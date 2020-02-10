به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگویی اعلام کرد: هوش هیجانی حزب کارگزاران بر احساسات پاک اعضای شورای مرکزی و کمیته سیاسی غلبه کرد و در نهایت در ادامه تصمیم قبلی حزب که به استان‌ها تفویض اختیار کرده بودیم، در تهران قرار شد بدون ائتلاف با هیچ حزب دیگری یک لیست ۲۰ نفره را ارائه دهیم.

وی افزود: البته تا ۲۲ بهمن هم منتظر تایید صلاحیت‌های احتمالی هستیم و در روز چهارشنبه این لیست را منتشر می‌کنیم و از مردم و به خصوص اصلاح‌طلبان می‌خواهیم به این لیست رأی بدهند.

وی همچنین گفت: حزب کارگزاران صرفاً کسانی را معرفی خواهد کرد که بتواند صلاحیت اخلاقی، مالی و سیاسی آنها را صد در صد تایید کند.

سخنگوی شورای مرکزی حزب کارگزاران در پایان گفت: این لیست لزوماً از میان اعضای حزب تشکیل نشده و طی یک فراخوان افراد واجد صلاحیت وارد لیست حزب شده‌اند.