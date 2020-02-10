هشدار جدی برای سرمازدگی شدید/ کاهش قابل توجه دما در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، با استقرار سامانه کم‌فشار بارشی در استان سمنان احتمال کاهش شدید دما در اغلب نقاط وجود دارد که این امر به‌منزله هشداری برای باغداران، دامداران، روستاییان، گلخانه داران، رانندگان، مسافران و … است.

میانگین کمینه دمای هوای استان سمنان برای فردا و پس‌فردا به سه درجه زیر صفر می‌رسد که در ۳۵ روز اخیر بی‌سابقه است. همچنین بارش برف و بوران در ارتفاعات به‌خصوص می‌تواند سبب بروز برخی اختلال‌ها در تردد و … شود.

کاهش ۷ درجه‌ای دمای هوای سمنان

پیش‌بینی هواشناسی برای بیشینه و کمینه دمای سمنان برای امروز ۱۰ و صفر درجه، فردا هشت درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر و پس‌فردا پنج درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر خواهد بود که نشان می‌دهد دمای هوا برای فردا و پس‌فردا کاهش پنج درجه را شاهد خواهد بود.

در شاهرود، دامغان، شهمیرزاد و کالپوش و میامی این کاهش حتی شدیدتر هم هست در برخی موارد به کاهش هفت درجه‌ای دمای هوا نسبت به امروز دوشنبه، بیست و یکم بهمن‌ماه خواهد رسید که این هشداری برای اقشار مختلف مردم است.

گفتنی است گلخانه‌ها به این دلیل می‌توانند جلوی سرمازدگی را بگیرند که دستگاه دمنده هوای گرم زیر پلاستیک مشغول به کار است درنتیجه در فقدان دستگاه گرمایشی استفاده از پلاستیک در کشاورزی کاری بیهوده محسوب می‌شود همچنین آتش زدن لاستیک هم کاری بیهوده است.

شاهرود شش درجه زیر صفر!

شاهرود صبح سر دوشنبه خود را با دمای هوای منفی یک درجه آغاز کرده است بیشینه و کمینه دمای هوای این بزرگ‌ترین شهرستان استان سمنان خود گواه همه‌چیز است. دوشنبه ۱۴ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر، سه‌شنبه شش درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر و چهارشنبه پنج درجه بالای صفر و شش درجه زیر صفر.

آسمان این شهرستان نیز برای امروز وارد نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران یا برف گزارش‌شده است. دامغان نیز ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز ۱۷ و یک درجه بالای صفر است اما برای فردا این میزان به ۱۰ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر و پنج درجه بالای صفر و پنج درجه زیر صفر کاهش خواهد یافت. آسمان دیار صددروازه نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران یا برف پیش‌بینی می‌شود.

میامی نیز وضعیتی مشابه دارد با این تفاوت که همین امروز دمای کالپوش چهار درجه زیر صفر است و یخ‌زدگی از حالا همه‌جا را فراگرفته است. هواشناسی پیش‌بینی می‌کند وضعیت آسمان میامی نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران یا برف باشد همچنین هوا در میامی از پس فردا به شش درجه زیر صفر می‌رسد.

شهمیرزاد ۷ درجه زیر صفر

شهمیرزاد هم اکنون دمای هوای سه درجه زیر صفر را تجربه می‌کند و پیش بینی هواشناسی برای آسمان این شهر نمونه گردشگری ابری در بعضی ساعات بارش باران یا برف و وزش باد شدید عنوان می‌شود اما برای پس فردا کمینه دمای هوای این شهر کوچک به هفت درجه زیر صفر خواهد رسید.

گرمسار و ایوان کی که همیشه گرم‌ترین شهرهای استان سمنان هستند هم از این سامانه کم فشار بارشی و سرمازا در امان نمانده‌اند. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۱۷ و یک درجه بالای صفر، فردا ۱۱ و صفر درجه و پس فردا هشت درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر عنوان می‌شود که خود گواه شرایط است. سرما زدگی و یخ زدگی در ایوان کی نیز از فردا آغاز می‌شود تا جایی که کمینه دمای هوا به سه درجه زیر صفر نیز خواهد رسید.

رعایت مسائل ایمنی

در مجموع سامانه کم فشار بارشی از امشب به استان سمنان وارد می‌شود نتیجه این سامانه کاهش سه تا هشت درجه‌ای دمای هوا است و شهرهای دامغان، شاهرود، شهمیرزاد، میامی به خصوص بخش رضوان، فولاد محله و … سرمای سخت حداقل سه درجه زیر صفر را تجربه خواهند کرد.

تردد با زنجیر چرخ، همراه داشتن لباس گرم، غذای خشک، سوخت کافی، سلامت خودرو، بخاری و برف پاک کن، عدم تردد غیر ضروری، ضد یخ، توجه به مسائل مرتبط با راهداری و پلیس راه و … در زمره توصیه‌ها در زمان برودت شدید هوا و بارش‌ها است.

سرمازدگی هوا را جدی بگیرید. بارش برف در ساعات ابتدایی با بوران و سرمای شدید همراه است در نتیجه فکر برف بازی در ارتفاعات را از سر بیرون کنیم.