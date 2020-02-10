حضور باشکوه درانتخابات پیوند ملت با انقلاب را مستحکم تر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی مازندرانی یکشنبه شب مصادف با نهمین روز از دهه مبارک فجردر جمع مردم شهرستان فریدونکنار به تضمین ماندگاری جمهوریت و اسلامیت انقلاب اسلامی اشاره وبیان کرد: مردم درکنار رهبری و آموزه‌های اسلامی، سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ایران هستند که از ابتدای شکل گیری و تکوین انقلاب تاکنون دوشادوش هم حضورداشته اند.

وی افزود: همان گونه که انقلاب بانقش آفرینی و جانفشانی مردم شکل گرفت و پیروز و تثبیت شد و به قله‌هایی از شکوفایی دست یافت، تداوم آن نیز به حضور همین مردم درصحنه‌های مختلف واز مهم‌ترین آنها یعنی انتخابات بستگی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در مصونیت جمهوری اسلامی اشاره و اضافه کرد: جمهوری اسلامی به سبب ماهیت مردم سالاری دینی از بدو پیروزی انقلاب، خود را نیازمند به مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی خاصه انتخابات می‌داند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه افزود: دشمنان این ملت خاصه دولت تروریست آمریکا، در تمام برنامه‌ها و توطئه‌های شوم خود علیه جمهوری اسلامی درصدد است تا با قطع ارتباط مردم با نظام و ناامیدسازی آنها از حاکمیت به این کشور و ملتش ضربه بزند، ولی حضور حداکثری مردم در انتخابات قطعاً پیوند ملت و انقلاب را کمافی السابق تقویت و مستحکم می‌سازد و در ابعادمختلف به مصونیت بخشی نظام در برابر توطئه‌های دشمنان منجر شود.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات انتظامی استان مازندران دربخش پایانی سخنان خود به نقش سیاست داخلی در کیفیت ارتباط با سیاست خارجی و افزایش اعتبار بین المللی نظام اشاره و گفت: سیاست خارجی کشورهای دنیا بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همیشه وابسته به سیاست داخلی بوده ومنوط به این است که در سطح داخلی جمهوری اسلامی به چه میزان از حمایت و پشتوانه ملی و مردمی برخوردار است، لذاحضور همه جانبه و آگاهانه مردم در انتخابات قطعاً منجر به روی کارآمدن کارگزاران قوی با پشتوانه اجتماعی مستحکم خواهد شد و درتقویت مواضع نظام در سطح بین المللی و افزایش اعتبار آن نقش بسزایی نیز دارد.