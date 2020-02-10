گام دوم انقلاب زمینه ساز ترویج اسلام ناب در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی شامگاه یکشنبه در همایش «گام دوم انقلاب اسلامی، مقاومت جهانی» که به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر در سالن ولایت سپاه اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: گام دوم انقلاب با حرکت جهانی مقاومت ارتباط مستقیمی دارد که در این میان وجود نفس زکیه و تربیت شخصیت‌های متعالی در مکتب انقلاب، امت را به سمت ظهور هدایت می‌کند.

وی حرکت جهادی را لازمه پیمودن گام دوم انقلاب عنوان کرد و افزود: رهبر ما مجاهد است و طبیعتاً برای پیمودن مسیر گام دوم انقلاب و دستیابی به اهداف والای این امر مهم، باید جهادی عمل کرد؛ در حقیقت مادران ما باید فرزندان جهادی همانند شهدای انقلاب و دفاع مقدس و شهید مقاومت شهید سردار سلیمانی تربیت کنند.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی بر ضرورت بازطراحی نظام آموزشی در دانشگاه و حوزه علمیه تاکید کرد و افزود: دانشگاه و حوزه‌های علمیه باید بر اساس روحیه جهاد و مقاومت بازطراحی شوند.

حریزاوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تزریق اسلام عاشورایی در جامعه، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، تاکید بر تزریق اسلام عاشورایی در جامعه دارند و این امر را در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرده و اسلامی را که امام خمینی (ره) تبیین کردند را مورد توجه قرار دادند.

به گفته وی در حقیقت اسلام انقلابی و عاشورایی، اسلامی است که دائماً در حال مبارزه با استکبار و طاغوت است و باید همگان بر این امر توجه و دقت لازم را داشته باشیم.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه پدیده مهم مدافعان حرم را مهمترین بشارت پیروزی در جنگ نرم در کلام رهبری اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری با بیان سه دلیل مهم، بشارت پیروزی بر جنگ نرم را اعلام کردند که پدیده مدافعان حرم و حضور جوانان دهه هفتادی در این راه مقدس، پدیده اعتکاف و حضور گسترده اقشار مختلف مردم و بحث انسان سازی و تحول روحی در مساجد کشور و نیز پدیده پیاده روی اربعین حسینی از عوامل مهم در پیروزی در جنگ نرم است تا تمام معادلات دشمن را در تهاجم فرهنگی به هم ریخته و ما را پیروز میدان در جبهه مبارزه علیه افکار و عقاید دینی کند.

حریزاوی به مسئله مهم انتخابات نیز اشاره کرده و یادآور شد: ما در عصر کنونی حتی یک قدم نباید از ارزش‌های انقلاب کوتاه بیاییم و باید همواره در صحنه باشیم. تمام ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاست، امنیت و… در گرو انتخابات است که اگر به درستی اجرا شود بقیه موارد نیز به درستی پیش خواهند رفت.