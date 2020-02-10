به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اله مرادی صبح دوشنبه در آیین افتتاح مرکز دیسپاچینگ، گفت: ۳۳ نیروگاه برق با ظرفیت تولید بیش از ۹۴۴ مگاوات در محدود شرکت برق منطقه‌ای زنجان فعالیت می‌کند.

وی اظهار کرد: در زمینه خطوط انتقال نیروی برق در سال ۵۷، حدود ۵۰۱ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع داشتیم که این میزان به بیش از چهار هزار و ۸۲۵ کیلومتر رسیده است که افزایش ۹ برابری دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان، گفت: پیک بار شرکت برق منطقه‌ای زنجان در سال ۵۷ حدود ۶۰ مگاوات بود که این میزان به یک هزار و ۶۹۵ مگاوات رسیده است که افزایش ۲۷ برابری دارد.

اله مرادی با بیان اینکه برای اجرا و راه اندازی مرکز دیسپا چینگ برق منطقه‌ای زنجان نیز ۱۶۲ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: دیسپاچینگ های مناطق به عنوان بازوان اجرایی دیسپا چینگ ملی هستند.

وی ابراز کرد: با راه اندازی و توانمند سازی دیسپا چینگ ها ی منطقه‌ای از جمله مرکز دیسپا چینگ منطقه‌ای زنجان، می‌توان در جهت بهبود و کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه، کنترل بارگذاری تجهیزات و اجرای هر چه اثربخش‌تر طرح‌های پاسخگویی بار، گام‌های خوبی برداشت.

مدیرعامل برق منطقه‌ای زنجان، افزود: شرکت برق منطقه‌ای زنجان استان‌های زنجان و قزوین را تحت پوشش قرار می‌دهد.

اله مرادی یاد آورشد: شرکت توزیع برق استان ۹۰ پست اتصال و فوق توزیع دارد و این شرکت در مسیر ترانزیت انرژی شمال غرب کشور قرار دارد.

وی افزود: این شرکت انتقال و فوق توزیع استان‌های قزوین و زنجان را تحت پوشش قرار داده و سال ۵۷ در بخش تولید برق نیروگاهی در این دو استان وجود نداشت.