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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱

معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب استان خبر داد:

جمع آوری ۳۵۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد

جمع آوری ۳۵۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویرحمد از شناسایی و جمع آوری ۳۵۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: انشعابات غیرمجاز آب از معضلات جدی در استان است.

گودرزی تصریح کرد: نصب انشعاب غیرمجاز علاوه بر خسارت‌های مالی، سبب هدر رفت حجم زیادی از آب شرب می‌شود.

گودرزی اظهار کرد: جمع‌آوری هر کدام از این انشعابات غیرمجاز با حاشیه‌سازی‌ها و دردسرهای فراوانی از طرف متخلفین برای مجموعه شرکت آب و فاضلاب همراه بوده است.

وی افزود: این حاشیه‌سازی‌ها برای فرار از چنگ قانون و جریمه‌های در نظر گرفته برای متخلفین است.

گودرزی با بیان اینکه شرکت آبفای استان به جدیت با پدیده شوم انشعاب غیرمجاز برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف انشعاب آب و فاضلاب را از طریق سامانه (۱۲۲) شرکت آب و فاضلاب استان اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 4849254

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