حضور پرشور در انتخابات زمینه ساز شکست توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه یکشنبه در نشست با عشایر و بختیاریها با اشاره به اینکه حضور پرشور در انتخابات زمینه ساز شکست توطئههای دشمن است، اظهار کرد: حضور پرشور در انتخابات موجب ناکامی دشمن در رسیده به اهداف شوم است.
وی بیان کرد: حضور پرشور در انتخابات بیانگر اتحاد و همدلی است و باید تلاش کرد که افراد اصلح در انتخابات انتخاب شوند.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری متذکر شد: کسی که برای انتخاب شدن معامله میکند، فردا نیز در مجلس معامله میکند و این فرد، فردی صادقی نیست.
امام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید تلاش کرد که افراد اصلح انتخاب شوند تا مجلسی صادق تشکل شود و تشکیل مجلس صادق موجب تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی میشود.
حجت الاسلام نکونام کمرنگ کردن ارزشهای اسلامی را از مهمترین اهداف دشمن برشمرد و تصریح کرد: دشمن به دنبال این است که لهو ولعب را جایگزین ایمان کند و میخواهد ارتباط با خدا در جامعه کمرنگ کند.
نظر شما