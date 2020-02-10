حضرت امام راحل با فرهنگ عاشورایی انقلاب را به پیروزی رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی یکشنبه شب در مراسم اربعین شهید «سلیمانی» که در مسجد جامع المهدی روستای کاسه‌گرمحله شهرستان نور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهید حاج «قاسم سلیمانی» به نقش علما در هدایتگری مردم و شکل‌گیری انقلاب مشزوطه اشاره کرد و اظهار داشت: امام خمینی (ره) از تجربه مردمی انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت در جریان انقلاب اسلامی استفاده کرد.



وی افزود: علما مردم را بسیج کردند و بدون علما حرکت انقلاب امکان نداشت و امام از تجربه بزرگ قیام ۱۵ خرداد و با کمک مردم و مبانی فکری الهی این نهضت و انقلاب را به پیروزی رساند.



ملکی با بیان اینکه دشمن از ۲۳ بهمن ۵۷ جنگ علیه جمهوری اسلامی را شروع کرد، افزود: ضد انقلاب در روستاهای کردستان جنگ را با کمک استکبار جهانی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند و جنگ‌های داخلی در بخشی از آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان و گنبد از همان زمان آغاز شد.



این مسئول بیان کرد: جنگ دشمن در خوزستان از اوایل سال ۵۸ شروع شده بود و این در یک سند رسمی در سازمان ملل ثبت شد که قبل از شروع جنگ تحمیلی بعثی‌ها ۶۳۷ مورد به جمهوری اسلامی تجاوز هوایی و دریایی و زمینی داشتند که با مقاومت نیروهای سپاه تیر دشمن به هدف نخورد.



وی با بیان اینکه مردم فهمیم ما نهضت خمینی (ره) را به نتیجه رساندند و خون‌های زیادی برای پیروزی انقلاب اسلامی ریخته شد و در مازندران بیش از ۵۸ شهید تقدیم کردیم به دیدار از مبارزین انقلابی اشاره کرد و گفت: در آن زمان وحشت، مردم بابصیرت این انقلاب را با تلاش و کوشش به نتیجه رساندند و طی ۴۱ سال با خون خود پاسداری کردند.



این مسئول با بیان اینکه امام با ایجاد وحدت بین شیعه و سنی و با تدبیر و مدیریتی که رمز پیروزی این انقلاب بود این نهضت را با مبانی فکری و ارزش‌های الهی و اهداف انبیا پیش برد، خدامحوری و ایجاد قسط و عدالت و وحی آسمانی و قرآن و ائمه اطهار و عترت را از اهداف انبیا دانست و افزود: امام با این فرهنگ و فرهنگ عاشورایی این نهضت را به پیروزی رساند.



ملکی به نقش مردم بابصیرت در پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: مردم سختی‌ها و مشکلات را تحمل کردند و این انقلاب بدون پشتوانه مردم و تفکر امام پیروز نمی‌شد.



وی با اشاره به اینکه شهید «ابومهدی الهندس» آرزوی شهادتی را داشت که مقام معظم رهبری بر پیکرش نماز اقامه کند، گفت: همه شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و اینها نشانه ایمان، کمال و بصیرت است و مردم ایران علیرغم همه سختی‌ها و فشارها در مقابل مشکلات خوب ایستادگی و صبوری می‌کنند.



وی افزود: منافقین در مسئله گرانی بنزین از طریق فضای مجازی مشکلاتی را ایجاد کردند ایجاد کردند و روی ذهن و افکار مردم و جوانان کار کردند و نتیجه این شد که جوان احساسی بنر شهید سلیمانی را پاره کرد و خانواده این شهید آن جوان را بخشیدند و مشکل جوانان ما از بی‌اطلاعی مسائل است و ما باید خوب منتقل کنیم.