اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار کرد: نصیر محمدی ۶۷ ساله دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

سیاح خاطرنشان کرد: این بیمار مرگ مغزی اهل لردگان بوده است که در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری شده بود.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های برتر کشور در اهدای اعضا به بیماران نیازمند است.