به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی در پالایشگاه‌های بندرعباس و امام خمینی شازند امروز با حضور وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شد.

سال ۹۲ تفاهم‌نامه‌ای بین ایمیدرو و پژوهشگاه صنعت نفت برای تولید کک اسفنجی امضا شد که نمونه آزمایشی (پایلوت) این واحد سال ۹۴ در پژوهشگاه صنعت نفت آماده شد و امروز تولید تجاری آن در کشور آغاز خواهد شد.

فروش این محصول به ایران که در صنعت فولاد کاربرد دارد از جانب امریکا تحریم شده است و با بومی سازی تولید آن در داخل مشکل صنعت فولاد برطرف خواهد شد.

این محصول بیشترین ارزش افزوده را درمیان فرآورده‌های پالایشی دارد و از یک ماده اولیه ۲۵ دلاری می‌توان محصولی به ارزش ۶ هزار دلار تولید کرد.