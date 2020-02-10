رد صلاحیت ۳۰ کاندیدا در حوزه کرمان و راور/۲۳ نفر انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمان با دستور کار برگزاری انتخابات بیان داشت: انتخابات یک رخداد مهم است که در دوم اسفند شاهد برگزاری آن هستیم.

وی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و افزود: از دهم آذر تا پایان مهلت قانونی حدود ۱۰۸ نفر در حوزه کرمان و راور ثبت نام کردند که ۲۳ نفر از این آمار انصراف دادند، ۵۵ نفر تأیید شدند و ۳۰ نفر رد صلاحیت شدند که از این ۵۵ نفر تعدادی انتقال به سایر حوزه‌ها نیز داشتند.

فرماندار کرمان گفت: ان شالله شاهد یک رقابت خوب بین کاندیداهای تأیید صلاحیت شده باشیم با توجه به اینکه کرمان شهرستانی وسیع است حدود یک پنجم صندوق‌ها در شهرستان کرمان مستقر است.

وی بیان کرد: در مجموع شهرستان کرمان و راور ۴۶۸ شعبه اخذ رأی وجود دارد که ۴۳۲ صندوق اخذ آرا در شهرستان کرمان است و از این آمار ۳۶۹ ثابت و ۶۳ سیار هستند.

بابایی یادآور شد: هماهنگی بین ارکان و احزاب انتخابات از وظایف وزارت کشور است که از بین خودشان هشت معتمد انتخاب می‌کنند اما همه ارکان به دست مردم است وزارت کشور نقش هماهنگی و اجرای قانون را بر عهده دارد.

فرماندار کرمان تصریح کرد: بین ۵۹۰ تا ۶۰۰ خودرو و حداقل ۱۰ هزار نفر عوامل در انتخابات پیش رو احتیاج است و همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، سپاه و … همکاری خواهند داشت.