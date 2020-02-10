آمادگی ناجا برای تامین امنیت راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در جمع فرماندهان و مسئولان ارشد ناجا با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامی داشت یاد و خاطره امام عظیم الشأن (ره) و شهدای گرانقدر به ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به تمهیدات پلیس برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: ان شاء الله امسال شاهد حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی خواهیم بود و نیروهای پلیس با آمادگی و هوشیاری در صحنه حضور خواهند داشت.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های خود، امنیت انتخابات را تأمین خواهیم کرد و در این رابطه با کسی تعارف نداریم.

فرمانده ناجا به اتخاذ تمهیدات انتظامی و ترافیکی پلیس برای اجرای این دو مأموریت اشاره و بیان کرد: امیدوارم در عرصه میدانی و حفظ نظم و تأمین امنیت عمومی راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن و برگزاری انتخابات مجلس با قوت و صلابت به وظایف خطیر خود عمل کرده و عظمت، بقا و ماندگاری انقلاب یک بار دیگر به رخ جهانیان کشیده شود.