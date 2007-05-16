80 درصد خودروهای امداد و نجات کشور نیازمند بازسازی است

منصورآقا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : این خودروها شامل آمبولانس های امداد و نجات جاده ای هستند که برخی از آنها بیش از 15 سال قدمت داشته و متعلق به دوران جنگ تحمیلی هستند.

وی ادامه داد : در این راستا برای جایگزین کردن این آمبولانس های فرسوده به 600 دستگاه آمبولانس جدید نیاز است و اعتبار مورد نیاز برای خرید و تجهیزات این خودروها 700میلیون ریال برای هر آمبولانس است .

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 168 پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور فعال است خاطر نشان کرد : این تعداد تا سال آینده به 180 واحد افزایش می یابد.

آقانصیری یادآور شد : این پایگاه ها در فصول پرتردد جاده ها در کشور قابلیت افزایش زیادی دارند به طوری که تعداد این پایگاه ها در ایام نوروزی به 700 پایگاه نیز می رسد.

وی از اختصاص 15درصد بودجه حوادث کشور به جمعیت هلال احمر خبرداد و تاکید کرد : امسال برای اولین بار در کشور با عنایت نمایندگان مجلس و مساعدت دولت 15درصد بودجه حوادث کشور معادل 103میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر کشور اختصاص یافته است .

آقانصیری اظهار داشت : بودجه مذکور در سال جاری به طور کامل صرف توان امدادی کشور از جمله خرید و تجهیز امکانات ، سبدکالایی مردم در حوادث و بخش ویژه صرف اقدام سرمایه ای وامدادی اعم از خودرو خواهد شد.

وی جاده های اطراف استان تهران به خصوص در فیروزکوه و کرج را از حادثه خیزترین مناطق کشور عنوان کرد.