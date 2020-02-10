تردد در گردنه کبیرکوه با زنجیرچرخ هم ممکن نیست

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه تردد در محور آبدانان به در شهر و گردنه کبیرکوه حتی با زنجیر چرخ هم ممکن نیست از رانندگان خواست از سفر به این محور خودداری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به شدت بارش برف در محور کبیرکوه، عملاً تردد خودروها در این مسیر حتی با زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست و عوامل پلیس راه و راهداری در حال تلاش برای بازگشایی مسیر و همچنین کمک رسانی به در راه ماندگان هستند.

وی به رانندگان توصیه کرد تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری کرده تا پلیس راه و راهداری بتوانند سایر خودروهای گرفتار در برف را در این مسیر هدایت و نسبت به روان سازی این محور اقدام کنند.