سازمان ملل درجایگاه واقعی خودش قرارگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر دانشمندی در مراسمی که به مناسبت اربعین شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت برگزار شد، گفت: یاد همه شهدا و ایام دهه فجر را گرامی میداریم و باید بدانیم که تبیین گام دوم انقلاب و چگونگی این راه بستگی به انتخابات پیش رو، دارد و هم ما وظایفی داریم و باید به این وظایف جامه عمل بپوشانیم.
وی افزود: شهید قاسم سلیمانی، سیدالشهدا جبهه مقاومت بود و بخاطر همین است که عزیزان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز این مراسم را به یاد شهید سلیمانی بپا داشتند و خطاب به حاضرین در این مر اسم گفت، بی شک شما برای اینکه حرفی داشتید، اینجا آمدهاید، پس برای همه دیدنی و فهمیدنی شد که سردار سلیمانی یک تنه جلو آمریکای جنایتکار ایستاد.
سردار دانشمندی بیان کرد: آخرین اقدام استکبار جهانی خاور میانه بسیار بزرگ بود که برای رسیدن به هدفشان به هر کاری دست زدند و برای حفظ اسرائیل و منافع خود، کشورهای منطقه را به خاک و خون کشیدند، آن کس و چیزی که مانع آن شد سردار سلیمانی و نیروهای تحت فرماندهی ایشان بود، آمریکا فکر نمیکرد پس از زدن سردار سلیمانی به اینجا برسد او دنباله رو اهداف اسرائیل است، امروز آمریکا هر حرکت و اقدامی انجام میدهد بیشتر در باتلاق فرو میرود و طرفداران آن کمتر میشوند و این دستان قدرت الهی است که ما در جبهه حق در مقابل جهان خواران سرافرازیم.
فرمانده لشکر عملیاتی ۱۹ فجر استان فارس، تصریح کرد: سردار سلیمانی در جایی شهید شد که از آرزوهایش بود، چون اکثر اهل بیت عصمت و طهارت در آنجا به شهادت رسیده و دفن شدهاند، همه وجود سردار برای خدا بود و در جهت رضای خدا حرکت میکرد و همگان میدانند که شهادت سردار سلیمانی موجب خفت آمریکا شد با زدن پایگاه آنها در عراق که حتی قادر به جواب دادن هم نیستند و یک روزی اگر آمریکاییها در هر جایی هر کاری میکرد کسی چیزی نمیتوانست بگوید، امروز ما با اقتدار جلو دار آنها هستیم و نه تنها منطقه بلکه همه بنام ایران و اسلام ایرانی افتخار میکنند و به برکت خون شهید سلیمانی کودکان ما هم هوشیار شدهاند، بچههای انقلابی که شما تربیت میکنید موشک میسازند که آنها از ردیابی هم ناتوان هستند.
دانشمندی بیان کرد: با گام دوم انقلاب، ما یک مسیر با شتاب را شروع کردیم، قوه محرک این شتاب با شهادت سردار سلیمانی شروع شد، اندیشه و افکار شما شنیده و دیده میشود و شاهد ظهور ولی خدا خواهیم بود، انرژی و توان ما آماده کردن زمینه برای ظهور ولی خداست و درود میفرستیم به روح پر فتوح حضرت امام (ره) با این نوری که با هدف مقدس آغاز کرد و چند روز دیگر ۲۲ بهمن، یوم الله هست، استفاده کنیم از قدرتی که خدا در اختیار ما گذاشته است و حضور پررنگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشیم.
وی در پایان از همگان خواست که انتخابات را فراموش نکنید، چرا که، برای حل مشکلات کشور مهم هست و در این خصوص غفلت نکنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری تئاتر با موضوع گام دوم انقلاب و نامگذاری ساختمان مرکزی واحد شیراز به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از حاشیههای این مراسم بود.
نظر شما