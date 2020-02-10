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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان مطرح کرد؛

اجرای ۸۷۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

اجرای ۸۷۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از اجرای ۸۷۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سایت ۸۷۰ واحدی اقدام ملی مسکن با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن در دو قالب پروژه‌های بازآفرینی شهری و همچنین مشارکت بخش خصوصی و دولت عملیاتی می‌شود، اظهار داشت: پروژه‌های بازآفرینی شهری با ارائه تسهیلات به افراد و یا مثل این پروژه از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولت اجرا می‌شوند.

وی، گفت: همچنین در قالب مشارکت بخش خصوصی و دولت، سهم دولت و سهم مالک مشخص می‌شود و سهم دولت به ساکنین بافت‌های فرسوده واگذار می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه با اشاره به اجرای پروژه سایت ۸۷۰ واحدی اقدام ملی در لرستان، گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۶.۶ هکتار احداث می‌شود.

خالقی، تصریح کرد: طبق طرح ۸۷۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود، ۲۵ هزار مترمربع واحد تجاری، دو واحد آموزشی، یک واحد ورزشی، مسجد و فضای در قالب آن سبز پیش بینی شده است.

وی، گفت: در فاز نخست شریک پروژه که بخش خصوصی بوده که انتخاب شده است.

کد مطلب 4849335

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