به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کاربردهای فوتوپلیمرها بسیار متنوع است و می‌تواند در طراحی قطعات سه بعدی برای کاربری‌های ساده تا ساخت قطعات پیچیده و تخصصی را شامل شود. از سویی چاپ سه بعدی یکی از حوزه‌هایی است که چشم انداز روشنی در آینده خواهد داشت.

سعید رستگار مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان درباره محصولات تولیدی این شرکت گفت: انواع مرکب‌های یووی، ورنی‌ها، چسب‌هاو پرایمرها، پوشش‌ها و فوتوپلیمرهای چاپ سه بعدی در این شرکت تولید می‌شود.

این فعال فناور درباره «مرکب‌های یووی فلکسو رئولوژی» تولید شده در این شرکت گفت: این مرکب‌ها طوری است که در عین برداشت مناسب مرکب توسط غلتک آنیلوکس حداقل چاقی ترام را ایجاد کند.

وی ادامه داد: مرکب‌های یووی فلکسوی بر روی بسیاری از زیرآیندها مانند کاغذ فیلم‌های پلاستیکی، فویل‌های آلومینیومی چسبندگی‌های خوبی ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان با اشاره به کاربردهای فوتوپلیمرها گفت: فوتوپلیمرها کاربردهای گوناگونی دارد و می‌تواند در طراحی قطعات سه بعدی برای کاربری‌های ساده تا ساخت قطعات پیچیده و تخصصی را شامل شود.

رستگار گفت: محصولات تولیدی این شرکت در صنایع مختلفی مانند خودرو، صنعت ساختمان، صنعت شیشه و سرامیک، صنعت چاپ و بسته بندی صنعت سنگ و صنعت چوب به کار می‌رود.

این فعال فناور درباره برنامه صادراتی این شرکت توضیح داد: صادرات محصولات جزو برنامه‌های بلند مدت این شرکت است ولی به دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه تهیه مواد اولیه مورد نیاز که از خارج وارد می‌شود وجود دارد، شرایط صادرات هنوز فراهم نشده است.

این فعال فناور گفت: امیدوار هستیم که تعرفه واردات این قبیل کالاها که نمونه آن توسط این شرکت تولید می‌شود افزایش پیدا کند تا از ورود آن جلوگیری و یا مقدار آن کاهش یابد.

وی افزود: واردات محصولات مشابه یکی از دغدغه‌های این شرکت است. برای مثال در حوزه چاپ به دلیل پایین و کم بودن حجم ماده، نمونه مشابه حتی به صورت چمدانی نیز وارد کشور می‌شود در نتیجه قیمت نهایی تمام شده برای این افراد ارزان‌تر از محصولات شرکت‌هایی مانند ما که آن را به صورت رسمی و قانونی کالا وارد کرده‌ایم، تمام می‌شود.