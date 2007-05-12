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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۰۷

/ رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا - قرقیزستان/

طهماسبی دومین طلای کشتی فرنگی ایران را بدست آورد

طهماسبی دومین طلای کشتی فرنگی ایران را بدست آورد

ملی پوش وزن 84 کیلوگرم کشورمان توانست در دیدار فینال رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا با شکست حریفی از کره جنوبی به مدال طلای این پیکارها دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان طهماسبی ملی پوش کردستانی وزن 84 کیلوگرم کشورمان توانست در دیدار فینال رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا با شکست حریفی از کره جنوبی به مدال طلای این پیکارها دست یابد.

طهماسبی صبح امروز توانسته بود در دور اول ناربک کنجی اف قهرمان سال 2005 جوانان جهان و نفر سوم بازی‌های آسیای دوحه از قرقیزستان را با نتایج 3-2 و 0-3 و 3-2  شکست دهد  و در دور دوم مقابل ملی پوش ژاپنی نیز با نتایج 2-0 و2-1  پیروز شود و به دیدار فینال راه یابد.

وی دقایقی پیش در دیدار فینال رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا به مصاف چو هیو از کره جنوبی رفت و توانست در تایم اول با نتیجه 1 بر 1 پیروز شده و در تایم دوم با ضربه کردن چو هیوی کره ای از سد این حریف نیز گذشته و به مدال طلای این رقابتها دست یابد.

کد مطلب 484934

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