مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام در اطلاعیهای، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی نهضت شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت چهلمین روز شهادت جانسوز شهدای جبهه مقاومت به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مسیرهای برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در استان را اعلام کرد.
مسیر و زمان برگزاری راهپیمایی در سطح ۱۰ شهرستان استان ایلام به شرح زیر است:
ایلام: میدان ۲۲ بهمن، خیابان آیت الله حیدری، زیرگذر رسالت، میدان شهید کشوری، ساعت ۹:۳۰ صبح
آبدانان: مقابل مسجد جامع، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهید مطهری شمالی، خیابان امام (ره)، میدان امام (ره)، ساعت ۹ صبح
ایوان: مقابل سپاه ناحیه به سمت میدان امام (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح
بدره: چهار راه شهید مطهری، بلوار امام (ره)، میدان شهدا، به طرف مسجد جامع، ساعت ۹:۳۰ صبح
دره شهر: میدان بسیج، خیابان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، خیابان امام حسین (ع)، خیابان جمهوری اسلامی، میدان آزادی، ساعت ۹:۳۰ صبح
دهلران: میدان انقلاب به سمت میدان بسیج، ساعت ۹ صبح
سرابله: سه راهی عاشورا (دریاچه) به طرف میدان معلم، ساعت ۹:۳۰ صبح
لومار: گلزار شهدای گمنام، میدان امام (ره)، تقاطع بلوار امام (ره)، دبیرستان فضیلت، ساعت ۹:۳۰ صبح
ملکشاهی: مقابل دفتر امام جمعه، بلوار امام خمینی (ره)، میدان شهید بهشتی، ساعت ۹ صبح
مهران: تقاطع بلوار پاسداران به طرف میدان سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ساعت ۹:۳۰ صبح
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