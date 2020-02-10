مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام در اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی نهضت شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت چهلمین روز شهادت جانسوز شهدای جبهه مقاومت به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مسیرهای برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در استان را اعلام کرد.

مسیر و زمان برگزاری راهپیمایی در سطح ۱۰ شهرستان استان ایلام به شرح زیر است:

ایلام: میدان ۲۲ بهمن، خیابان آیت الله حیدری، زیرگذر رسالت، میدان شهید کشوری، ساعت ۹:۳۰ صبح

آبدانان: مقابل مسجد جامع، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهید مطهری شمالی، خیابان امام (ره)، میدان امام (ره)، ساعت ۹ صبح

ایوان: مقابل سپاه ناحیه به سمت میدان امام (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح

بدره: چهار راه شهید مطهری، بلوار امام (ره)، میدان شهدا، به طرف مسجد جامع، ساعت ۹:۳۰ صبح

دره شهر: میدان بسیج، خیابان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، خیابان امام حسین (ع)، خیابان جمهوری اسلامی، میدان آزادی، ساعت ۹:۳۰ صبح

دهلران: میدان انقلاب به سمت میدان بسیج، ساعت ۹ صبح

سرابله: سه راهی عاشورا (دریاچه) به طرف میدان معلم، ساعت ۹:۳۰ صبح

لومار: گلزار شهدای گمنام، میدان امام (ره)، تقاطع بلوار امام (ره)، دبیرستان فضیلت، ساعت ۹:۳۰ صبح

ملکشاهی: مقابل دفتر امام جمعه، بلوار امام خمینی (ره)، میدان شهید بهشتی، ساعت ۹ صبح

مهران: تقاطع بلوار پاسداران به طرف میدان سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ساعت ۹:۳۰ صبح