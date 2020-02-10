کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلاصه کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی با عنوان کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران در ۲۶۴ صفحه به اهتمام حجت‌الاسلام عباس حیدری‌پور به بهای ۳۲ هزار تومان آماده و منتشر شد.

کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی، در حجم ۷۶۰ صفحه، کار گروهی از تمدن‌پژوهان از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.

این کتاب که طراحی و اجرای آن از سال ۱۳۹۴ شروع شد، در یک فرآیند نوآورانه و به شکل گروهی به ثمر نشسته و ایده‌ها و پرسش‌های جدیدی را در تجربه تمدنیِ اسلام در نظام جمهوری اسلامی عرضه نموده است.

در این کتاب، موضوعات برگزیده از تجربه تمدنی جمهوری اسلامی، از سه نقطه عزیمت نظریات پشتیبان، اسناد بالادستی، و تجربه عینی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و نقطه‌های قوت و ضعف تمدنیِ ایران در گذشته چهل‌ساله‌اش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.