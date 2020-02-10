به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله کمتر از ۲۰۰ روز تا شروع بازی های پارالمپیک توکیو، کمیته بین المللی پارالمپیک اعلام کرد که اولین موزه پارالمپیک را در پایتخت ژاپن راه اندازی می کند.

آغاز به کار این موزه از تاریخ ۲۵ آگوست خواهد بود و علاقه مندان فرصت دارند تا اواخر سپتامیر از این موزه بازدید کنند و با تاریخچه و رشد جنبش پارالمپیک که از ابتدا به عنوان یک رویداد ورزشی آغاز و منتهی به رویدادی شد که حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را تشویق می کند، آشنا شوند.

در این موزه، علاوه بر معرفی رشته های ورزشی، روایت افتخار آفرینی ورزشکارانی که عملکردشان منجر به تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت شده نیز بازگو می شود.

اندرو پارسونز رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، در خصوص این موزه گفت: در حالی که ابعاد بازی های پارالمپیک رو به گسترش است، نمایش تاریخچه جنبش پارالمپیک و مسیری که تا کنون طی شده بسیار حیاتی و مهم به شمار می رود. ما از گشایش موزه پارالمپیک همزمان با بازی های پارالمپیک در قلب توکیو بسیار خرسندیم و اطمینان داریم که این موزه یکی از مکان های دیدنی در طول آگوست و سپتامبر ۲۰۲۰ خواهد شد و شور و شوق بیشتری نسبت به جنبش و بازی های پارالمپیک ایجاد می کند.