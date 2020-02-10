به گزارش خبرگزاری مهر، جدول نشست‌ها و کارگاه‌های بخش علمی دانشگاهی نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر توسط دبیرخانه بخش علمی و دانشگاهی این دوره از جشنواره منتشر شد.

تزئینات مدرن لباس، نقش ارتباطات سیستم‌های رسانه‌ای در صنعت مد لباس، خلاقیت و ایده در کیف و کفش، تزئینات روی روسری، الگوسازی و سایزبندی با محوریت اندام ایرانی، گلدوزی سنتی گلستان و خراسان، کلیات طراحی تا دوخت چادر، نحوه تنظیم و عقد قراردادهای تجاری در حوزه پوشاک، از الگو تا مدل‌سازی لباس در دنیای نرم‌افزار سه‌بعدی، آداب و پوشش لباس مردانه در تشریفات از جمله بخش‌های علمی دانشگاهی این‌جشنواره هستند.

انواع متدهای الگوسازی و کاربردی در تولید اصول و قواعد طراحی لباس برای صحنه، مهارت ثبت برند، مشاوره کسب‌وکار برای درآمدزایی و برندسازی، نقش روابط عمومی در بالا بردن میزان فروش و تصویرسازی جواهرات هم، از دیگر سرفصل‌های نشست‌ها و کارگاه‌های بخش علمی دانشگاهی نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر هستند.