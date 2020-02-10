ساز و کارهای حوزه تولید با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: ما چون ایام دفاع مقدس در یک جنگ سخت و نابرابر در حوزه اقتصادی قرار داریم.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ساز و کارها و قوانین مرتبط با تولید با شرایط جنگ نابرابر اقتصادی همخوانی ندارد، بیان‌کرد: در خراسان‌جنوبی سیستم اداری در مواجهه با مسائل مردم سخت‌گیرانه عمل می‌کند.

قاسمی با بیان اینکه ساز و کارهای نامناسب اقتصادی باید یا توسط دولت و یا مجلس حل شود، ادامه‌داد: قوانین باقی مانده از دهه ۴۰ و ۵۰ نیازمند اصلاح است.

جنگ روانی دشمن در راستای ناامید کردن مردم است

وی با بیان اینکه خواست دشمن ناامید کردن ما از ایستادگی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی است، افزود: امروزه جنگ روانی دشمن از جنگ واقعی او بیشتر است تا شاید ناامیدی را در جامعه ایران ترویج کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی گفت: با تمام تحریم‌ها موجودی ذخیره ارزی کشور در حد مطلوب است ولی متأسفانه برخی بی تفاوتی‌ها و بی خیالی‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

قاسمی با تبیین جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه ضرورت قوی شدن کشور، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب قوی شدن را تنها در موضوعات نظامی نمی‌دانند بلکه بیش از هر چیز باید در عرضه تولید و اقتصاد قوی شویم.

وی بیان‌کرد: اگر ما نتوانیم در زمینه اقتصادی قوی شویم در حوزه‌های دیگر چون فرهنگ نیز آسیب خواهیم دید.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه نباید سنگر جنگ اقتصادی را خالی کنیم، ادامه‌داد: اگر با اعتقاد، استقامت در مسیر حرکت کنیم وعده‌های خداوند در زمینه پیروزی اهل حقیقت محقق خواهد شد.

قاسمی با اشاره به کنترل نسبی و مطلوب بازار بعد از افزایش قیمت بنزین در خراسان‌جنوبی گفت: فعالان اقتصادی در مشکلات متعدد چون سیل، اقدامات انسان دوستانه‌ای در زمینه کمک به هم وطنان سیل‌زده داشتند.

وی یادآور شد: در زمینه صادرات برخی از مشکلات چون عدم ناهماهنگی بین دستگاه‌ها داخلی و برخی از مسائل چون موانع موجود در افغانستان خارجی است که در این دو زمینه باید تدبیری نیز اندیشیده شود.

انتقاد از رویکرد برخی دولتمردان به سمت غرب در حوزه اقتصادی

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نگاه برخی دولتمردان به سمت غرب است، گفت: متأسفانه رئیس جمهور در حوزه اقتصادی موضوعات را به معاون اول واگذار کرده در حالی که در یک جنگ اقتصادی فرمانده باید خود مسائل را مدیریت کند.

قاسمی اظهار کرد: نگاه به غرب ما را همواره عقب نگه داشته در حالی که کشورهای شرقی چون هند، چین و پاکستان در عرصه اقتصادی با ما بیشتر همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه عدم ثبات مدیریتی در خراسان‌جنوبی ایراداتی را به وجود می‌آورد، گفت: به عنوان مثال یک مدیر مدت‌ها بر روی موضوعی چون اقتصاد شرق مطالعه می‌کند و هنوز به زمان بهره‌برداری از مطالعاتش نرسیده تغییر می‌کند.