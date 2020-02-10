روغن موتورهای تقلبی از بازار استان بوشهر جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه شاهد عرضه انواع روغن موتور خودرو تقلبی در بسته بندی شرکتهای شناخته شده هستیم.
وی اضافه کرد: پس از بررسی شکایات مردمی در خصوص عدم کیفیت برخی روغن موتورهای موجود در سطح بازار و امکان تقلبی بودن آنها، کارشناسان استاندارد از روغنهای مذکور نمونه برداری کرده و برای بررسی استاندارد بودن، به آزمایشگاههای تأیید صلاحیت ارسال کردند.
وی ادامه داد: پس از انجام آزمایشهای لازم و عدم انطباق آزمایشهای صورت گرفته با استانداردهای مربوطه، به واحد متخلف مراجعه و روغنهای غیراستاندارد، جمع آوری شدند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطر نشان کرد: شهروندان در استفاده از روغن موتور برای خودروهای خود مراقب روغن موتورهای غیر استاندارد و تقلبی باشند.
وی افزود: شهروندان گرامی میتوانند در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در خصوص استفاده از روغن موتورهای بی کیفیت، به اداره کل استاندارد بوشهر مراجعه نمایند.
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