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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

مدیرکل استاندارد بوشهر خبر داد:

روغن موتورهای تقلبی از بازار استان بوشهر جمع آوری شد

روغن موتورهای تقلبی از بازار استان بوشهر جمع آوری شد

بوشهر - مدیرکل استاندارد استان بوشهر از جمع آوری روغن موتورهای تقلبی از سطح بازار این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه شاهد عرضه انواع روغن موتور خودرو تقلبی در بسته بندی شرکت‌های شناخته شده هستیم.

وی اضافه کرد: پس از بررسی شکایات مردمی در خصوص عدم کیفیت برخی روغن موتورهای موجود در سطح بازار و امکان تقلبی بودن آنها، کارشناسان استاندارد از روغن‌های مذکور نمونه برداری کرده و برای بررسی استاندارد بودن، به آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت ارسال کردند.

وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش‌های لازم و عدم انطباق آزمایش‌های صورت گرفته با استانداردهای مربوطه، به واحد متخلف مراجعه و روغن‌های غیراستاندارد، جمع آوری شدند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطر نشان کرد: شهروندان در استفاده از روغن موتور برای خودروهای خود مراقب روغن موتورهای غیر استاندارد و تقلبی باشند.

وی افزود: شهروندان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در خصوص استفاده از روغن موتورهای بی کیفیت، به اداره کل استاندارد بوشهر مراجعه نمایند.

کد مطلب 4849370

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