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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

مدیرکل بازرسی استان کرمان:

استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی غیرقانونی است

استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی غیرقانونی است

کرمان - مدیر کل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی غیرقانونی است، گفت: در صورت مشاهده چنین مواردی قطعا برخورد می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آبیار صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمان با دستور کار برگزاری انتخابات بیان داشت: ما کارمندان دولت وظایف متعددی داریم که یکی از وظایف ما حفظ حقوق بیت‌المال است.

وی افزود: عدم استفاده از اموال دولتی باید مد نظر باشد اگر امروز بحث انتخابات را به عنوان امانت در دست ما گذاشتند باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و از آن سو استفاده نکنیم.

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: متأسفانه در انتخابات برخی افراد از خودروی دولتی و وجوه و امکانات بیت‌المال برای تبلیغات برخی کاندیداها استفاده کرده‌اند.

آبیار تصریح کرد: وجوهی که در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد باید صرف کارهای مردم شود در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.

وی افزود: مسئولیت نظارتی امر بسیار مهم است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان حق‌الناس نام برده‌اند که اگر در بحث انتخابات اهمال و کوتاهی کنیم و یا خارج از ضوابط اقدامی کنیم حق‌الناس به گردن ما است.

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: عدم نظارت مدیران و عدم ارائه گزارش جرم هم باعث فساد می‌شود لذا اگر جرمی را کشف کردیم اولین وظیفه این است که موضوع را گزارش دهیم و شاید یکی از موارد به وجود آمدن فساد همین عدم گزارش است.

وی افزود: اینکه برخی نسبت به زیر مجموعه خود بی تفاوت بوده و نظارت نداریم یک آسیب جدی است و باعث نارضایتی شدید مردم است. مثلاً در شهرداری‌ها گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و موجب نارضایتی ارباب رجوع را فراهم می‌آورد در حال حاضر در سیستم اداری شاهد این هستیم که چه ظلم‌هایی به حق مردم می‌شود و صدایشان به جایی نمی‌رسد بزرگترین مسئولیت ما حفظ آبرو و اعتبار است اگر کوچک‌ترین دست درازی به بیت‌المال شود در همین دنیا باعث از بین رفتن آبرو می‌شود.

کد مطلب 4849373

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